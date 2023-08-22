Психолог объяснил, почему стало больше одиноких людей

В России увеличилось количество одиноких людей трудоспособного возраста. В чем причина изменения мировоззрения и отношения к институту семьи, рассказал психолог Александр Кичаев.

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По словам эксперта, увеличение количества одиноких россиян связано с переходом в виртуальную реальность. Человек все больше времени проводит дома, а общение происходит через мессенджеры. Также многие компании перевели сотрудников на удаленную работу.

Психолог добавил, что меняются и семейные ценности. Молодежь в России все чаще выбирает карьеру, финансовую независимость и профессиональное становление, не торопятся создавать семьи и рожать детей. Все чаще семья и отношения воспринимаются как риск, нарушение привычной зоны комфорта, передает «360».

В свою очередь сексолог Олеся Полевичок добавила, что чаще всего быть холостяком — осознанный выбор мужчины. Но иногда есть признаки того, что это переходит в патологию. Она отметила, что среди таких признаков можно назвать отсутствие долгосрочных отношений, предпочтение долгое время проводить в одиночестве, страх близости, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».