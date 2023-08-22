Что такое кармическая связь и почему ее так сложно разорвать

Кармические отношения стали популярным выражением у эзотериков и объяснением сложностей в семье. Они считают, что партнеры в одном из воплощений не смогли разрешить конфликты, не выучили жизненные уроки, поэтому в следующих жизнях встречаются вновь и вновь.

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Их отношения обычно тягостные, слишком эмоциональные, но разорвать их не получается: словно магнитом партнеров снова и снова тянет обратно. Разорвать кармическую связь получится, если оба пройдут уроки, которые им преподает вселенная.

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Как же понять, что вы встретились неслучайно?

«Мы знакомы всю жизнь»

Вы едва встретились, но, кажется, знали друг друга всегда, так легко доверить человеку тайны, рассказать что-то важное и личное. Это ощущение подталкивает мужчину и женщину к роману, их тянет словно магнитом.

«Все случилось так быстро»

Вы чувствуете себя героиней дешевой мелодрамы: еще вчера были не знакомы, а сегодня решаете жить вместе и строите планы на ближайшие годы. Такой темп заставляет быстрее понять, какой урок вам нужно усвоить.

Резкие перемены

Вам неожиданно становится тесно в родном городе, тянет сменить работу, отправиться в кругосветку. И снова заботливая вселенная помогает расширить кругозор и понять, что именно вам дают эти отношения.

Отсутствие детей

Часто кармические пары не могут стать родителями. Но решением может стать усыновление: усвоив урок доброты и принятия, супруги могут получить возможность родить и собственного малыша.

Эмоциональные качели

Таким парам неизвестно состояние «Нормально», они или невероятно счастливы, или до боли несчастны. Если кармические партнеры ссорятся, то с криками, битьем посуды и уходом из дома. При этом расставания не затягиваются надолго: влюбленным физически плохо на расстоянии.

Апатия и выгорание

Отношения и семья должны быть источником радости, но они словно вытягивают силы, оставляю опустошение. То и дело вы думаете, почему остаетесь с этим человеком, почему не можете уйти. У партнеров в кармической связи нет сил на базовые, простые вещи, ухудшается работоспособность, нет желания уделять время себе.

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