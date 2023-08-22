Как поднять себе настроение: доказанные способы, улучшающие настроение

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросом – как поднять себе настроение? Работа, бытовые заботы, трудности в межличностных отношениях нередко провоцируют стресс, а также лишают сил и работоспособности.

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У некоторых людей подавленное состояние затягивается на недели и месяцы – кажется, что ни одно занятие не способно обрадовать и улучшить настроение. Однако это не так.

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Существует ряд проверенных способов, которые помогают отвлечься от тягостных мыслей и улучшить эмоциональное состояние. Подробнее об этих способах читайте в материале «Рамблера».

Грустная музыка – простой способ порадовать себя

Как бы парадоксально это ни звучало, но прослушивание грустной музыки на самом деле не вгоняет в меланхолию, а, напротив, позволяет от нее избавиться. Ученые Свободного университета Берлина провели опрос и выяснили, что многие люди в тяжелые моменты слушают грустную музыку, и именно она позволяет им поднять себе настроение. По мнению ученых, происходит так по нескольким причинам. Прежде всего грустная музыка позволяет испытать катарсис – нравственное очищение в результате перенесенного страдания. Кроме того, как правило, грустная музыка стимулирует появление чувства ностальгии, и люди нередко начинают предаваться приятным воспоминаниям.

Преимущество данного метода в том, что вам не нужно делать практически ничего. Просто расположитесь в комфортном для себя месте и включите любимую грустную музыку.

Ведите дневник

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Еще один способ, который не потребует от вас ни физических усилий, ни материальных вложений. Согласно исследованию Тинг Чжан из Гарвардского университета ведение записей и впрямь улучшает настроение. Вместе с другими специалистами в ходе работы Чжан выяснила, что даже самые обыкновенные и на первый взгляд незначительные события, занесенные в дневник, со временем начинают восприниматься как что-то приятное и значимое.

Иными словами, если вы зафиксируете в дневнике ужин с другом и спустя несколько месяцев перечитаете запись, то испытаете больше положительных эмоций, чем непосредственно в сам момент события.

Займитесь спортом

Выберите тот спорт, что будет вам в радость. Это может быть все, что угодно: пилатес, бокс, танцы, теннис, бег, аэробика или плавание. Любые физические упражнения благотворно сказываются не только на состоянии нашего тела, но и на состоянии нашего ума. Ученые не раз приходили к выводу о том, что спорт снижает стресс, тревожность, агрессию и излишнюю раздражительность. Вдобавок к этому спорт провоцирует выработку эндорфинов – гормонов счастья. Даже если вы изначально приступаете к тренировке без энтузиазма, в процессе вы наверняка почувствуете, как ваше настроение улучшается.

Отправьтесь на культпросвет

Посетите место, в которое давно хотели сходить, но все никак не могли найти на это времени. Пусть это будет театр, музей или художественная галерея. Ученые из Норвегии собрали данные о досуге и настроении 50 тысяч человек и установили, что люди, которые посещают больше культурных мероприятий (или сами принимают в них участие), гораздо меньше склонны к тревожности, депрессии и, как следствие, демонстрируют более высокий уровень счастья.

Что интересно, в ходе работы специалисты выяснили, что мужчины получали большее удовольствие от мероприятий, где требовалось только созерцать происходящее: от театральных постановок, концертов или выставок. А женщины, в свою очередь, становились счастливее, когда могли сами поучаствовать в том или ином событии – например, проводили время за пением, танцами или посещали культурный клуб по интересам.

Проведите время с семьей и друзьями

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Давно не собирались на ужин всей семьей? Уже несколько месяцев не встречались с друзьями? Кажется, самое время исправить это. Эксперты из Университета Аризоны провели исследование, в ходе которого отслеживали эмоциональное состояние 80 человек на протяжении четырех дней. Специалисты выяснили, что счастливее всего чувствует себя те люди, которые чаще общаются с друзьями и родственниками на темы, которые кажутся им важными. А вот те люди, которые проявляют социальную активность, но больше расположены к случайным разговорам ни о чем, испытывают куда меньше удовлетворения от жизни.

Потратьте деньги на впечатления, а не на вещи

Многие люди в периоды грусти стараются поднять себе настроение шоппингом. Но, как правило, импульсивная покупка греет душу считанные секунды. Для ментального здоровья куда лучше тратить деньги на впечатления, а не на вещи. Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Journal of Positive Psychology, приятный опыт приносит человеку куда больше положительных эмоций, чем вещь за ту же стоимость.