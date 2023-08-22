Как поднять себе настроение: доказанные способы, улучшающие настроение
Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросом – как поднять себе настроение? Работа, бытовые заботы, трудности в межличностных отношениях нередко провоцируют стресс, а также лишают сил и работоспособности.
У некоторых людей подавленное состояние затягивается на недели и месяцы – кажется, что ни одно занятие не способно обрадовать и улучшить настроение. Однако это не так.
Существует ряд проверенных способов, которые помогают отвлечься от тягостных мыслей и улучшить эмоциональное состояние. Подробнее об этих способах читайте в материале «Рамблера».
Грустная музыка – простой способ порадовать себя
Как бы парадоксально это ни звучало, но прослушивание грустной музыки на самом деле не вгоняет в меланхолию, а, напротив, позволяет от нее избавиться. Ученые Свободного университета Берлина провели опрос и выяснили, что многие люди в тяжелые моменты слушают грустную музыку, и именно она позволяет им поднять себе настроение. По мнению ученых, происходит так по нескольким причинам. Прежде всего грустная музыка позволяет испытать катарсис – нравственное очищение в результате перенесенного страдания. Кроме того, как правило, грустная музыка стимулирует появление чувства ностальгии, и люди нередко начинают предаваться приятным воспоминаниям.
Преимущество данного метода в том, что вам не нужно делать практически ничего. Просто расположитесь в комфортном для себя месте и включите любимую грустную музыку.
Ведите дневник
Еще один способ, который не потребует от вас ни физических усилий, ни материальных вложений. Согласно исследованию Тинг Чжан из Гарвардского университета ведение записей и впрямь улучшает настроение. Вместе с другими специалистами в ходе работы Чжан выяснила, что даже самые обыкновенные и на первый взгляд незначительные события, занесенные в дневник, со временем начинают восприниматься как что-то приятное и значимое.
Иными словами, если вы зафиксируете в дневнике ужин с другом и спустя несколько месяцев перечитаете запись, то испытаете больше положительных эмоций, чем непосредственно в сам момент события.
Займитесь спортом
Выберите тот спорт, что будет вам в радость. Это может быть все, что угодно: пилатес, бокс, танцы, теннис, бег, аэробика или плавание. Любые физические упражнения благотворно сказываются не только на состоянии нашего тела, но и на состоянии нашего ума. Ученые не раз приходили к выводу о том, что спорт снижает стресс, тревожность, агрессию и излишнюю раздражительность. Вдобавок к этому спорт провоцирует выработку эндорфинов – гормонов счастья. Даже если вы изначально приступаете к тренировке без энтузиазма, в процессе вы наверняка почувствуете, как ваше настроение улучшается.
Отправьтесь на культпросвет
Посетите место, в которое давно хотели сходить, но все никак не могли найти на это времени. Пусть это будет театр, музей или художественная галерея. Ученые из Норвегии собрали данные о досуге и настроении 50 тысяч человек и установили, что люди, которые посещают больше культурных мероприятий (или сами принимают в них участие), гораздо меньше склонны к тревожности, депрессии и, как следствие, демонстрируют более высокий уровень счастья.
Что интересно, в ходе работы специалисты выяснили, что мужчины получали большее удовольствие от мероприятий, где требовалось только созерцать происходящее: от театральных постановок, концертов или выставок. А женщины, в свою очередь, становились счастливее, когда могли сами поучаствовать в том или ином событии – например, проводили время за пением, танцами или посещали культурный клуб по интересам.
Проведите время с семьей и друзьями
Давно не собирались на ужин всей семьей? Уже несколько месяцев не встречались с друзьями? Кажется, самое время исправить это. Эксперты из Университета Аризоны провели исследование, в ходе которого отслеживали эмоциональное состояние 80 человек на протяжении четырех дней. Специалисты выяснили, что счастливее всего чувствует себя те люди, которые чаще общаются с друзьями и родственниками на темы, которые кажутся им важными. А вот те люди, которые проявляют социальную активность, но больше расположены к случайным разговорам ни о чем, испытывают куда меньше удовлетворения от жизни.
Потратьте деньги на впечатления, а не на вещи
Многие люди в периоды грусти стараются поднять себе настроение шоппингом. Но, как правило, импульсивная покупка греет душу считанные секунды. Для ментального здоровья куда лучше тратить деньги на впечатления, а не на вещи. Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Journal of Positive Psychology, приятный опыт приносит человеку куда больше положительных эмоций, чем вещь за ту же стоимость.
При этом люди чаще склонны тратить деньги на осязаемые товары, поскольку их проще оценить и пощупать. Однако те испытуемые, которые все же отдавали предпочтение покупке эмоций, признавались, что испытали куда больше счастья, чем обычно испытывают при покупке даже самых дорогих вещей.