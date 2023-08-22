Как перестать тревожиться? Три техники избавления от стресса

Психиатр Нугаманова: упражнение «Заземление» помогает при стрессе. Суть этой техники в сосредоточении внимания на деталях окружающей среды, что помогает уменьшить тревожность. Специалист Реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Людмила Нугаманова рассказала «Секрету фирмы» и о других эффективных упражнениях, которые позволяют успокоить нервы.

© Секрет фирмы

Перефокусировка внимания «По Станиславскому»

Видео дня

Как объяснила «Секрету» Нугаманова, эта техника названа в честь русского и советского театрального режиссёра неслучайно. И правда, отсылает она к кино.

«Представьте себе три плана, на которых снимают кино: ближний, средний и дальний. Когда вы тревожитесь из-за конкретной проблемы, попробуйте рассмотреть ситуацию с разных ракурсов. Отойдите на шаг назад и попробуйте рассмотреть проблему издалека», — объяснила психиатр.

Она посоветовала применить технику к окружающему пространству. Сначала сосредоточьтесь на предметах ближнего плана, затем переключитесь на дальний, потом на средний. Перефокусировка внимания поможет обучить ваш мозг переключению и снизит уровень стресса, сказала специалист.

Упражнение «Заземление»

Садитесь и оглядитесь вокруг. Привлеките все ваши чувства к анализу окружающего:

укажите 5 объектов вокруг;

назовите 4 звука, которые вы слышите;

определите 3 объекта, которые вы можете потрогать;

выделите 2 аромата, которые вы можете уловить;

назовите 1 вкус, который вы можете почувствовать.

По словам психиатра, повторное выполнение этого упражнения позволит уменьшить тревожность.

Активация парасимпатической нервной системы

Нугаманова объяснила, что тревога активирует симпатическую нервную систему, ответственную за стрессовые реакции. Чтобы противостоять этому, вам нужно активировать парасимпатическую систему, связанную с расслаблением.

«Сделать это можно с помощью дыхательного упражнения. Просто коротко вдохните и долго выдыхайте в течение 5 минут», — сказала медик.

Специалист добавила, что регулярная практика позволит эффективно применять эти упражнения в моменты повышенной тревожности и снижать общий уровень стресса.

Как не заедать стресс

Часто во время стресса нас тянет на быстрые углеводы — фастфуд, сладкое, газировку и т.д. Со временем такие эмоциональные самоугощения оборачиваются лишними килограммами и настоящей пищевой зависимостью, когда без дозы вкусняшки ничего не радует.

Психолог Светлана Назоева советует придерживаться этих четырёх правил, чтобы не стать заложником быстрых углеводов:

определите эмоциональные триггеры еды. К триггерам относятся страх, гнев, бессилие, одиночество, пустота и т.п. Бывает, человек ест от скуки, за компанию.

найдите другие способы подпитывать чувства. Если вам одиноко, пообщайтесь с тем, кто вас выслушает, погуляйте с питомцем, посмотрите дома фильм или найдите хобби.

ограничьте доступ к «эмоциональной» еде. Не держите дома вкусняшки, которые так и тянет хомячить, когда грустно или скучно;

научитесь принимать свои чувства, даже плохие. Так вы быстрее избавитесь от негатива, если не будете его заедать.