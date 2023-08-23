Как бумерам найти общий язык с зумерами

Взрослым людям иногда бывает сложно наладить контакт с молодежью. Это происходит по разным причинам, однако от душевного общения и крепкой связи поколений зависит как наша личная гармония, так и здоровый эмоциональный климат в обществе.

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Светлана Старова рассказывает о том, как найти точки соприкосновения между представителями разных возрастов.

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Любые знания и опыт имеют большую ценность для человека и помогают нам правильно выстраивать жизненные приоритеты, формировать свою судьбу. Именно поэтому очень важно общение между разными поколениями — это обогащает нас интеллектуально, развивает эмпатию и расширяет мировоззрение.

Взрослые могут передать ценные навыки и умения молодым людям, а они, в свою очередь, могут научить пользоваться современными технологиями и разбираться в популярных трендах.

— Вступая в тот или иной возраст, люди могут столкнуться с трудностями в общении с другим поколением — старшим или младшим. Следует соблюдать личные границы человека, отказаться от категоричности в пользу попыток найти общий язык и не раздражаться на чужое мнение. Когда мы осознаем, что хочет донести собеседник и что ему важно, то можем избежать недопонимания. Например, фраза: «Правильно ли я тебя понимаю?», позволяет уточнить, верно ли мы поняли собеседника. Иногда это может быть нелегко, но для доброжелательных и гармоничных отношений необходимо с интересом и любопытством относиться к окружающим, — говорит Светлана Старова.

Что стоит учитывать, чтобы сделать общение между разными поколениями приятным, эффективным, а главное — душевным.

Поддерживайте искреннюю беседу

Самой приятной стороной добрых отношений между поколениями будет искренний разговор по душам. В данном случае необходима атмосфера взаимности и доверия друг другу. Тогда общение позволит разобраться в существующих проблемах, а не будет превращаться в критику и жизненные нравоучения.

Смотрите на общение шире

Время идет, а вместе с ним меняются и нормы поведения, принятые в современном обществе. Если раньше что-то было совершенно неприемлемым, то теперь это может стать полностью одобряемым со стороны людей. Проявляйте уважение к человеку вне зависимости от вашего и его личного жизненного опыта — каждый имеет право в чем-то быть консервативным, или, наоборот, следовать новым трендам.

Работайте над самореализацией

Иногда бывает так, что человек претендует на особый статус и уважение, исходя из своих заслуг. Стоит концентрироваться не на достигнутом, а работать над текущим положением, то есть над тем, кто вы сейчас, чем занимаетесь и что планируете в будущем. Это поможет смотреть на мир шире, не осуждать чужую позицию, а главное — всегда быть интересным собеседником.

Соблюдайте личные границы

Важно помнить, что каждый человек имеет личные границы, которые не следует нарушать. Если вы не согласны с его убеждениями, образом жизни или внешним видом, постарайтесь воздержаться от критики и предложите свою помощь, напомните ему о том, что он важен для вас. Самое ценное, что вы можете сделать — дать человеку полную свободу действий для самореализации, не забывая о проявлении любви и уважения.

Развивайте интеллектуальную гибкость

Интересуйтесь историей, читайте книги, смотрите документальные фильмы о событиях прошлого и узнавайте новости из мира технологий. Расширяйте свой кругозор и не отвергайте информацию, которая кажется вам неинтересной или несоответствующей вашему возрасту — только так вы сможете поддержать любой разговор, лучше понять собеседника, и соответственно, стать с ним эмоционально ближе.

Учитесь прощать