Психолог рассказал о причинах зависимости от такси и доставок

Развитые сервисы по доставке и такси облегчают жизнь тем, у кого не очень развита коммуникация, кто неуверенно чувствует себя в новых для себя местах.

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Нежелание пользоваться общественным транспортом и посещать магазины для совершения покупок, можно объяснить несколькими причинами. Но когда у человека возникает зависимость от такси и сервисов доставки, это можно отнести к психоэмоциональному состоянию человека и нежеланию покидать зону комфорта.

Об этом в разговоре с РИАМО заявил психолог, доктор наук Андрей Зберовский. Особенно, это касается людей, которые не очень общительны, неуверенны в себе, отметил он. Поэтому они предпочитают оставаться дома, заказывая курьерскую доставку, или передвигаться исключительно на такси.

Так можно не только не терять время, но и не оказываться в незнакомых районах города, не разбираться в картах в телефоне, не общаться с незнакомыми людьми, объяснил Зверовский.

По мнению психолога, такое поведение негативно сказывается на человеке, поскольку он перестает расти как личность и развиваться, так как продолжает находиться в изоляции.

- Он оказывается в своем мире, в своей квартире, в своем офисе, где он всех знает, отношения со всеми выстроены, неожиданностей никаких нет. Человек чувствует себя комфортно. Тем самым человек оказывается вне зоны роста, - добавил врач.