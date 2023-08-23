Тревожность может быть причиной импульсивных покупок

Психолог и преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Лилия Шувалова рассказала о причинах импульсивных покупок ненужных вещей.

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В беседе с RuNews24 Шувалова объяснила, что на импульсивные покупки ненужных вещей могут повлиять социальные и психологические факторы.

«Например, если ребёнок жил в тяжёлых материальных условиях, то во взрослом возрасте он может начать компенсировать нехватку игрушек нерациональными покупками всяких безделушек», — добавила психолог.

По её словам, так работает механизм компенсации.

Кроме того, существует ещё один механизм психологической защиты — проекция, или перенос. В этом случае при нехватке каких-то вещей в детстве родитель покупает их в излишнем количестве своему ребёнку.

Также к импульсивным покупкам может приводить высокий уровень тревожности, добавила Шувалова.