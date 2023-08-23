Как справиться с «депрессией конца лета»

Психолог Секацкая: чтобы не грустить из-за уходящего лета, стоит пересмотреть гардероб. Хочется нам этого или нет, но лето подходит к концу, но это не значит, что радость в жизни и яркие впечатления тоже уходят. Но настроение у некоторых почему-то всё равно с оттенком грусти. Как справиться с окончанием лета, «Лайфу» рассказала психолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Екатерина Секацкая.

© Секрет Фирмы

Как справиться с грустью в конце лета

Видео дня

Подумайте, что особенного в лете

По словам специалиста, стоит решить для себя, что же такого есть в лете, чего нет в других временах года. Например, для кого-то это может быть возможность красиво одеваться. В этом случае психолог посоветовала пересмотреть гардероб: выбирайте что-то приятное к телу и максимально удобное. А ещё — долой чёрный цвет.

Также стоит научиться видеть что-то прекрасное в каждом времени года. Нет смысла сопротивляться тому, чего не изменить. Поищите в себе ресурс радоваться и Новому году, Рождеству, тёплым уютным вечерам, санкам или зимней природе.

Что для вас уходит с летом

Психолог предложила задуматься, что для вас уходит вместе с летом. Это может быть тепло, приятные впечатления или море. Подумайте, чем это можно заместить. Варианты наверняка найдутся.

Планируйте отпуск на осень-зиму

Секацкая предложила тем, кто скучает по отдыху летом, планировать отпуск на осень и зиму. В этот период можно тоже прекрасно отдохнуть и разгрузить голову.

Займитесь освещением дома

Лето само по себе переживается проще благодаря большому количества света — осенью и зимой такого нет. Но и это не проблема, говорит психолог. Стоит обратить внимание на освещение в вашем доме. Доказано, что тёплый свет действует на психику лучше, чем холодный. А по утрам эксперт посоветовала не включать сразу основной свет, а начать с торшера или светильника — так организм быстрее адаптируется.

Попейте витамины

В конце лета неплохо бы заняться своим здоровьем и проверить, какие элементов организму не хватает. Например, часто осенняя хандра говорит о нехватке витамина D. Главное перед приёмом проконсультироваться с врачом, а не пить препараты бесконтрольно. Профицит витамина D так же опасен, как и нехватка.

Как подготовить организм к осени

В начале осени есть риск столкнуться с проблемами по части не только ментального здоровья, но и физического. Всё-таки света всё меньше, а вирусов и прохладной погоды больше.