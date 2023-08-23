Чем опасна зависимость от доставок

Во время периода самоизоляции популярность услуг такси и доставок взлетела. Мало кто теперь может сказать, что у них нет услуги доставки продуктов или блюд, отчего и сейчас, когда в самоизоляции нет необходимости, люди попросту заменяют поход в магазины кликом в приложении.

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Однако, если у человека и так было не очень с общением и социализацией, это только усугубляет положение.

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Почему появляется зависимость от доставок

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский сообщил РИАМО, что зависимость от такси и доставок возникает, когда человек боится выходить из зоны комфорта.

В основном, по словам психолога, среди любителей доставок много тех, кто не очень в общении с другими людьми. И для них возможность меньше контактировать с посторонними — как манна небесная. А ведь и правда: можно не только не терять время, но и не попадать в незнакомые районы города, не разбираться в картах в телефоне, не общаться с незнакомыми людьми. Забил в приложении нужное место — и машинка вас туда привезёт.

Но как результат, человек, можно сказать, становится более нелюдимым. Ведь использование доставок повышает самоизоляцию. Да, он чувствует себя комфортно. Но это лишает его личностного роста и чревато тем, что он попросту не будет знать, как себя вести на людях или в стрессовой ситуации. Отсюда и неумение решать кризисы.

«Когда человек не выходит из зоны своего комфорта, это приводит к тому, что человек не развивается», — отметил психолог.

Как избавиться от зависимости

Зберовский посоветовал тем, кто хочет избавиться от зависимости от доставок и от такси, пересмотреть своё отношение к ним. Попробуйте сказать себе, что новые ситуации, новые районы, новые люди — это не стресс, а возможности для развития и обучение новому.

Почему доставки всё же небезопасны?

А вообще заказывать готовую еду через доставку бывает небезопасно в первую очередь для вашего организма. Например, популярный сервис по доставке еды уличили в антисанитарии. Роспотребнадзор провёл проверку и обнаружил, что условия на производстве оставляют желать лучшего:

помещения убирали плохо;

продукты там хранили неправильно;

сотрудники не проходили обязательные по закону медосмотры.