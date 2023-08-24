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Психолог Скорина перечислила самые частые причины тревожности

Психолог Елена Скорина рассказала, из-за чего чаще всего у людей возникает тревожность. Об этом сообщает "ФедералПресс".

По словам медика, постоянное чувство тревоги является основным симптомом расстройства невротического спектра. Повышенная тревожность - это психологическая черта.

Среди ее основных причин - наследственная предрасположенность человека, особенности его воспитания и психотравмирующая окружающая среда.

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"Она [тревожность] может патологически проявляться в виде невротической, когда человек не смог справиться со стрессом, и в виде органической, возникающей из-за соматических болезней человека", - сказала психолог.

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