Психолог Скорина перечислила самые частые причины тревожности
Психолог Елена Скорина рассказала, из-за чего чаще всего у людей возникает тревожность. Об этом сообщает "ФедералПресс".
По словам медика, постоянное чувство тревоги является основным симптомом расстройства невротического спектра. Повышенная тревожность - это психологическая черта.
Среди ее основных причин - наследственная предрасположенность человека, особенности его воспитания и психотравмирующая окружающая среда.
"Она [тревожность] может патологически проявляться в виде невротической, когда человек не смог справиться со стрессом, и в виде органической, возникающей из-за соматических болезней человека", - сказала психолог.
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