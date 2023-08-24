7 поступков, которые нельзя совершать, узнав об измене

Сессия у семейного психолога или «развод и девичья фамилия», решать только вам. Но на эмоциях можно сделать то, о чем вы потом будете жалеть. Столкнувшись с изменой, постарайтесь не совершать следующих семи поступков.

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Рассказывать друзьям и семье

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О вашем разводе и так все будут в курсе, но, если хотите отношения сохранить, лучше не выносить сор из избы. Иначе до конца своих дней в глазах ближнего круга вы будете униженной жертвой изменника, которая проглотила предательство ради детей, — реальное положение дел мало кого интересует, а в сплетнях вашу семейную драму обязательно приукрасят. Постарайтесь хранить тайну, чтобы не потерять достоинство и избежать пересудов.

Притворяться

Как бы вы ни скрывали свою душевную боль, мужчина рано или поздно заметит, как вы изменились, и отношения неминуемо охладеют, несмотря на попытки держать хорошую мину при плохой игре. Неконтролируемые эмоции, конечно, лучше выстрадать без лишних глаз. Но когда вы сможете держать себя в руках, нужно будет поднять больную тему. Ваши искренние чувства могут образумить партнера. Игнорировать измену можно только в одном случае: когда вы абсолютно уверены, что произошедшее — случайность, которая не повторится, и без тени сомнения готовы его простить.

Общаться с любовницей

Не стоит унижаться перед незнакомкой: мольба не рушить вашу семью едва ли вызовет у девушки муки совести. Так вы, напротив, дадите ей зеленый свет, продемонстрировав, что не уверены ни в себе, ни в своем партнере и ваши отношения трещат по швам, раз вся надежда на обидчицу. К тому же велик риск ошибки: вы можете заподозрить не ту и обретете репутацию ревнивой истерички, которой повсюду мерещится неверность.

Мстить

Даже если союзу пришел логический конец, постарайтесь удержаться от мести. Вам нужны силы, чтобы оправиться от предательства и строить свою жизнь дальше. Возможно, сперва вас утешат планы изощренной мести, но, если вы решитесь привести их в действие, мало того что в конечном счете ничего этим не добьетесь, так еще и унизите себя в глазах других людей. Вы удивитесь, но общество лишь посочувствует вашему бывшему: все решат, что вы портили ему жизнь и пока были вместе. Вам это надо?

Винить себя

Не нужно делать такое одолжение изменнику, это он должен осознать свою ошибку и постараться вернуть ваше доверие, а не вы — просить прощения на коленях. Безусловно, непросто оправиться от удара, но пускай хотя бы самобичевание не будет причиной вашего плохого настроения. А если мужчина прямым текстом сообщил, что причиной его похождений стали ваши недостатки, расставайтесь без жалости. Вам не нужен партнер, который не способен нести ответственность даже за свою похоть.

Изменять в ответ

В редких случаях это может быть экзотическим способом найти в себе силы к прощению, сравняв счет. Но импульсивно спать с другим назло любимому точно не стоит. Во-первых, такие решения лучше принимать на холодную голову, чтобы потом не жалеть. Во-вторых, позвольте объяснится избраннику, возможно, он не изменял и, когда узнает о вашем бунте, ничего хорошего ждать не придется.

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