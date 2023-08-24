Психолог заявила, что успокаивающая музыка не у всех снимает стресс

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина заявила, что успокаивающая музыка не у всех снимает стресс. В интервью РИАМО она рассказала, что музыка играет серьезную роль в жизни каждого человека, но расслабляющая музыка не на всех действует успокаивающе.

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«Нельзя сказать, что жанр успокаивающей и расслабляющей музыки однозначно у всех будет снимать стресс. Человек, который находится в состоянии активного принятия решений, находится во внутреннем состоянии напряжения — цейтнота. Успокаивающая музыка будет не снимать у него этот стресс, а, наоборот, усиливать», – сказала Крашкина.

Психолог отметила, что музыка играет серьезную роль в жизни каждого человека. Она разъяснила, что все разнятся по трем основным каналам общения с миром: аудиалы, визуалы, кинестетики. То есть люди познают мир через звуки, через зрительный анализатор или на ощупь.

«Есть еще 2 канала: обонятельный и вкусовой. Но они обычно носят вспомогательный характер и редко у кого являются основополагающими. В соответствии с этим роль звучания в жизни человека различна. Естественно, звук, который оформляется в музыку или в какие-то тексты, более значим для аудиалов», – уточнила врач.

Она добавила, что это люди, которые отмечают оттенки речи и переходы звуковых переливов в той же музыке.

«Оборотной стороной для них является то, что визуал может спокойно работать при звучащей музыке, параллельно воспринимая ее как помогающую и активизирующую. Для аудиалов работа в присутствии звучания каких-то инструментов или людей всегда нарушение концентрации, внимания и сосредоточенности», – пояснила Крашкина.