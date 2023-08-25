Какие правила семейного этикета помогут спасти брак от развода

Никто не будет спорить с тем, что для счастья человеку нужен человек. Только в гармоничной паре или построенной семье люди чувствуют себя на своем месте – любовь и взаимное притяжение делают мужчин и женщин счастливыми.

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К сожалению, часто даже в самых крепких на первый взгляд союзах начинается черная полоса, когда люди чувствуют наступление кризиса и задумываются о расставании.

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Женский журнал kleo.ru рассказывает о трех правилах семейного этикета, которые помогут сохранить брак от крушения.

Первое правило

Обычно пары достаточно тяжело переживают период спада чувств. Чаще всего страдает тот, кто меньше охладел. Также бывает, что оба партнера перестают ощущать притяжение и сильно раздражаются. Нужно понимать, что для людей – это своего рода норма. Как напомнила психолог и писатель Татьяна Белоусова эфире радио «Петербург», обычно союзы переживают кризис после года отношений, трех лет и семи. Для того чтобы спокойно преодолеть кризис, нужно придерживаться простых правил этикета.

В первую очередь, важно справедливо распределить обязанности в семье. Отношения, в которых один человек взваливает на себя все, а другой праздно просиживает свободные часы за телевизором, обречены на крах. В крепких, гармоничных отношениях люди выполняют домашние обязанности по принципу: «кто свободен, тот и делает». При этом никто не старается увильнуть от дел, так как чувствует ответственность за общий комфорт. Сегодня редко можно встретить женщину, которая занимается исключительно домашним хозяйством, обычно девушки также активно работают. Соответственно, бытовые хлопоты должны распределяться поровну.

Второе правило

Для того чтобы усилить притяжение и создать крепкий союз, нужно строить что-то свое. Так, простые ритуалы позволят сделать людей ближе друг к другу. Например, очень важно просто здороваться по утрам и желать спокойной ночи. Крепкий нежный поцелуй на ночь также позволит сохранить тепло в отношениях на долгие годы. Отличным вариантом будет выбрать какой-то удобный для обоих день и сделать его днем похода в ресторан/кино/просмотра фильма. Такие эмоциональные привязки укрепляют отношения и сближают людей.

Третье правило