4 признака, что мужчина будет хорошим отцом
Присмотритесь к своему партнеру.
Психологи выяснили один интересный момент — примерно половина пар, решающих вязать себя узами брака, до этого момента не обсуждают вопрос рождения детей. Часто женщина надеется, что партнер захочет ребенка в процессе совместной жизни, однако такое происходит крайне редко — если мужчина не хочет малыша, он едва ли захочет его в ближайшем будущем. Но, предположим, вам повезло и мужчина согласен расширить семью, как же понять, что он станет хорошим папой? Мы посоветовались со специалистами и готовы рассказать, какие признаки выдадут прекрасного папочку.
Мужчина может терпеть
Имеем в виду умение выдерживать стрессовые ситуации. Не секрет, что дети, особенно маленькие, — большой источник стресса и шума, и не каждый мужчина готов к таким переменам в его спокойной жизни. Если мужчину трудно выбесить даже по мелочам, есть вероятность, что он окажется понимающим и поддерживающим папой, который поможет малышу в любой непонятной ситуации, а не начнет кричать и угрожать.
Мужчина любит детей
Казалось бы, это основной момент, который должен вас волновать в мужчине, и все же понять, что партнер любит детей можно только по тому, как он относится к детям вокруг, а не по тому, что он говорит вам. Если у него есть племянники или же друзья с детьми, понаблюдайте, как он относится к этим малышам. Вам важно понять, может ли мужчина найти общий язык с ребенком.
Он умеет расставлять приоритеты
Мужчины, помешанные на работе или увлечениях, редко становятся хорошими отцами — у них всегда есть вещи, которые будут важнее семьи. Когда мужчина не может выделить время на вас в начале отношений, оправдывая свое отсутствие в вашей жизни большим количеством работы, вряд ли что-то изменится, когда в вашей семье появится ребенок.
Мужчина может похвастаться чувством юмора
Обидчивый мужчина, который воспринимает жизнь слишком серьезно, вряд ли будет образцовым папой. Чтобы вырастить ребенка со здоровой самооценкой, от обоих родителей потребуется немало эмоциональных сил, которых у мужчины с тревожным отношением к жизни просто нет. А вот чувство юмора и оптимизм по жизни помогают преодолеть даже самые сложные моменты в семейной жизни.