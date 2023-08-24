4 признака, что мужчина будет хорошим отцом

Присмотритесь к своему партнеру.

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Психологи выяснили один интересный момент — примерно половина пар, решающих вязать себя узами брака, до этого момента не обсуждают вопрос рождения детей. Часто женщина надеется, что партнер захочет ребенка в процессе совместной жизни, однако такое происходит крайне редко — если мужчина не хочет малыша, он едва ли захочет его в ближайшем будущем. Но, предположим, вам повезло и мужчина согласен расширить семью, как же понять, что он станет хорошим папой? Мы посоветовались со специалистами и готовы рассказать, какие признаки выдадут прекрасного папочку.

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Мужчина может терпеть

Имеем в виду умение выдерживать стрессовые ситуации. Не секрет, что дети, особенно маленькие, — большой источник стресса и шума, и не каждый мужчина готов к таким переменам в его спокойной жизни. Если мужчину трудно выбесить даже по мелочам, есть вероятность, что он окажется понимающим и поддерживающим папой, который поможет малышу в любой непонятной ситуации, а не начнет кричать и угрожать.

Мужчина любит детей

Казалось бы, это основной момент, который должен вас волновать в мужчине, и все же понять, что партнер любит детей можно только по тому, как он относится к детям вокруг, а не по тому, что он говорит вам. Если у него есть племянники или же друзья с детьми, понаблюдайте, как он относится к этим малышам. Вам важно понять, может ли мужчина найти общий язык с ребенком.

Он умеет расставлять приоритеты

Мужчины, помешанные на работе или увлечениях, редко становятся хорошими отцами — у них всегда есть вещи, которые будут важнее семьи. Когда мужчина не может выделить время на вас в начале отношений, оправдывая свое отсутствие в вашей жизни большим количеством работы, вряд ли что-то изменится, когда в вашей семье появится ребенок.

Мужчина может похвастаться чувством юмора