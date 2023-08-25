4 сообщения, которые подбодрят близкого

У каждого из нас случаются ситуации, когда невероятно сложно находиться наедине с собой. Без эмоциональной поддержки близкого человека справиться со стрессом бывает невозможно. Но часто очень трудно подобрать слова, которые будут уместны в конкретной ситуации. Мы поговорили с психологом, который поделился с нами вариантами сообщений, которые можно отправить другу или родственнику, когда вы не можете физически находиться рядом в данный момент, но при этом покажете, что вы готовы поддержать и разделить печаль.

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«Я могу что-то для тебя сделать?»

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Простой вопрос, но такой нужный. Конечно, с большой вероятностью в трудной ситуации вашему близкому необходимо, чтобы вы его выслушали, однако прямо попросить о помощи человек также может не решиться. Вам стоит самостоятельно предложить свою помощь. Не додумывайте и просто спросите, чем вы можете быть полезным в такой непростой ситуации.

«Я рядом»

Если вы не получили конкретного ответа на предыдущий вопрос, даже не думайте отвечать что-то из разряда: «Ок», «Ну ладно», «Хорошо» и т. п. Это невероятно расстраивает — человек понимает, что вы предложили помощь просто для галочки. Вместо этого отправьте сообщение: «Я рядом» или «Я всегда на связи». Так вы не будете навязываться, но при этом дадите понять, что человек может обратиться к вам, если ему станет невыносимо наедине со своими мыслями.

«Я тебя понимаю, со мной было что-то похожее…»

Хорошая фраза, но только в том случае, если вы действительно переживали нечто подобное. Не говорите о том, о чем не имеете представления, особенно это касается ситуаций, когда человек потерял кого-то очень близкого. Ваш опыт будет очень полезным, чтобы пережить сложный период. Человек поймет, что он не одинок в своей проблеме и если у вас получилось, он также сможет пережить этот сложный период.

«Мне всегда нравилось, что в тебе есть…»