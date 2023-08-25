Что такое харизма и как ее развить

Вы замечали, как некоторые люди без особых усилий получают повышение, строят успешную личную жизнь, а также притягивают к себе окружающих: люди копируют их жесты, манеры, стиль одежды и в целом стремятся быть похожими на них. А может, вы сам этот человек? Тогда вы точно ощутили на себе все возможности, которые получает харизматик.

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Седа Каспарова

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Тренер по речи и голосу, основательница EdTech проекта «Голос Может», лауреат премии «Деловая женщина 2023», спикер TEDx, Skolkovo, Synergy Woman Forum, корпоративный тренер

Теория харизмы

Харизма рука об руку идет с таким социальным явлением, как лидерство. Особый интерес к проблеме лидерства проявился в ХХ столетии. Теории лидерства конца XIX — начала XX века описывали, с одной стороны, роль лидера в общей социальной системе того времени, а с другой — пытались выявить характерные особенности выдающихся исторических деятелей.

Густав Лебон, французский психолог, основатель социальной психологии, создал систему типологии лидеров, в основу которой лег тип лидерского обаяния. Лебон выделял приобретенное обаяние лидера, связанное с именем, репутацией, богатством, титулом и одеждой, и личное — некое магическое очарование, которым обладали Будда, Жанна Д’Арк, Наполеон и другие. Так Лебон предсказал появление понятия «харизматическое лидерство».

Впервые термин «харизма» был введен теологом и философом культуры Эрнстом Трельчем. Трельч изучал развитие сект и становление церкви, а харизму определял как некий божественный дар благодати и искупления, которая по мере становления церкви отделяется от личности и присоединяется к институту.

Макс Вебер — исследователь и «отец харизмы» в ее современном понимании. По Веберу, харизма — это механика влияния, в основе которой лежит отношение последователей к лидеру: очарованная харизматиком аудитория приписывает ему уникальные качества и свойства.

Интересно также, что по Хаузу харизма характеризует не лидера или его последователей, а отношения, сложившиеся между ними.

Базовые настройки харизмы

Оливия Кабейн, исследователь природы харизмы, приводит в своей книге такой пример:

«Летом 1886 года в Великобритании проходили выборы, где за пост премьер-министра боролись Уильям Гладстон и Бенджамин Дизраэли. Незадолго до выборов оба кандидата пригласили на обед одну и ту же женщину. Впоследствии она поделилась своими впечатлениями с репортерами: «После обеда с господином Гладстоном я подумала, что это самый умный человек в Англии. А после обеда с господином Дизраэли мне показалось, что самый умный человек в Англии — это я». К слову, пост премьер-министра занял именно Бенджамин Дизраэли.

Традиционно считается, что харизма — это врожденное качество, но ученая в корне с этим не согласна. Она выделяет три фактора, развив которые человек может стать харизматиком. Это присутствие, сила и теплота:

Присутствие — в каждый момент времени быть вовлеченным в происходящее, не уходить в себя во время диалога, а с большим интересом внимать словам собеседника.Сила человека — его способность влиять на других людей и воздействовать на окружающий мир. Такой человек обладает материальными, социальными или идеологическими возможностями, ему есть, что дать окружающим его людям.Теплота — открытость по отношению к людям, доброе и уважительное отношение к окружающим. Его собеседники чувствуют, что харизматик готов поделиться с ними своими возможностями и знаниями. Харизматик — это влиятельный и открытый человек.

Харизма в публичных выступлениях

В деле общения и уж тем более публичного выступления многое, если не все, решают эмоции. И в этом загвоздка. Если вы как эксперт даете только сухие факты, цифры и прочую Википедию, то и приходят к вам только при необходимости. Удовлетворив свою потребность, слуштели возвращаться не станут — не за чем. Нам интересно то, во что мы инвестировали чувства и эмоции. Момент, где мы оставили наше сердце, раздражение, несогласие, восхищение, фиксируется надолго. Цифры и данные — проходят мимо.

И каждый раз, когда я задаю вопрос, в чем же секрет, почему одних слушают открыв рот, а другие остаются не у дел, — звучит волшебное слово «харизма». Под харизмой обычно подразумевают: выскочил на сцену, опылил гормонами, щепоткой волшебства, принял позу силы и «всех обнял». Да, но нет.

Харизма — контакт с аудиторией

Харизма в переводе с древнегреческого — Дар божий. Особое умение взывать к сердцам. Поскакушки на сцене или в эфире — это не харизма. Более того, «поза силы и гормоны» — это скорее про «I’m sexy and I know it» (так крут, что сам себя хочу).

Да, эмоции будут. И после яркой речи в курилке или дамской комнате только и слышишь: «Он огонь! Такой мотиватор, прям ващееее». Правда, если спросить назавтра, о чем говорил — ничего конкретного не услышите. Потому что задача была восхитить, поразить, впечатлить — не более того.

Запоминают же тех, кто в контакте с аудиторией. Когда тема касается людей. Когда спикер говорит на их языке. Это про то, как и чем вы говорите, как и какие истории рассказываете, используете ли секретные риторические приемы, которые творят чудеса.

Формула харизмы

Итак, харизма складывается из множества факторов, которые значимы и по отдельности, а все вместе они дают этот гипнотический эффект. Вот несколько моментов, которые стоит держать в голове, чтобы «прокачать» свою харизму:

Уверенность в себе. Не пытайтесь насильно понравиться аудитории, не заискивайте перед ней. Лучше будьте сами собой.Забота об аудитории. Относитесь к слушателям с уважением, это гораздо эффективнее ярких шоу и поклонов. Лучше подумайте о пользе, которую слушатели извлекут из вашего выступления. Соблюдайте баланс пользы и шоу в своем выступлении: важно, чтобы ваша речь достигла итоговой цели — донести определенную информацию — и не превратилась в бесконечный стендап.Включайте сторителлинг. Рассказывайте, а не просто говорите. Добавляйте разные элементы повествования, играйте с темпом истории. Это поможет увлечь слушателей с первой минуты и удерживать их внимание.Добавляйте интерактив. Взаимодействуйте со своей аудиторией. Задавайте вопросы, активно слушайте и, конечно, отвечайте. Позвольте слушателям почувствовать себя участниками вашего выступления, но обязательно управляйте этим интерактивом.