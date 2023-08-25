Что такое харизма и как ее развить
Вы замечали, как некоторые люди без особых усилий получают повышение, строят успешную личную жизнь, а также притягивают к себе окружающих: люди копируют их жесты, манеры, стиль одежды и в целом стремятся быть похожими на них. А может, вы сам этот человек? Тогда вы точно ощутили на себе все возможности, которые получает харизматик.
Седа Каспарова
Тренер по речи и голосу, основательница EdTech проекта «Голос Может», лауреат премии «Деловая женщина 2023», спикер TEDx, Skolkovo, Synergy Woman Forum, корпоративный тренер
Теория харизмы
Харизма рука об руку идет с таким социальным явлением, как лидерство. Особый интерес к проблеме лидерства проявился в ХХ столетии. Теории лидерства конца XIX — начала XX века описывали, с одной стороны, роль лидера в общей социальной системе того времени, а с другой — пытались выявить характерные особенности выдающихся исторических деятелей.
Густав Лебон, французский психолог, основатель социальной психологии, создал систему типологии лидеров, в основу которой лег тип лидерского обаяния. Лебон выделял приобретенное обаяние лидера, связанное с именем, репутацией, богатством, титулом и одеждой, и личное — некое магическое очарование, которым обладали Будда, Жанна Д’Арк, Наполеон и другие. Так Лебон предсказал появление понятия «харизматическое лидерство».
Впервые термин «харизма» был введен теологом и философом культуры Эрнстом Трельчем. Трельч изучал развитие сект и становление церкви, а харизму определял как некий божественный дар благодати и искупления, которая по мере становления церкви отделяется от личности и присоединяется к институту.
Макс Вебер — исследователь и «отец харизмы» в ее современном понимании. По Веберу, харизма — это механика влияния, в основе которой лежит отношение последователей к лидеру: очарованная харизматиком аудитория приписывает ему уникальные качества и свойства.
Интересно также, что по Хаузу харизма характеризует не лидера или его последователей, а отношения, сложившиеся между ними.
Базовые настройки харизмы
Оливия Кабейн, исследователь природы харизмы, приводит в своей книге такой пример:
«Летом 1886 года в Великобритании проходили выборы, где за пост премьер-министра боролись Уильям Гладстон и Бенджамин Дизраэли. Незадолго до выборов оба кандидата пригласили на обед одну и ту же женщину. Впоследствии она поделилась своими впечатлениями с репортерами: «После обеда с господином Гладстоном я подумала, что это самый умный человек в Англии. А после обеда с господином Дизраэли мне показалось, что самый умный человек в Англии — это я». К слову, пост премьер-министра занял именно Бенджамин Дизраэли.
Традиционно считается, что харизма — это врожденное качество, но ученая в корне с этим не согласна. Она выделяет три фактора, развив которые человек может стать харизматиком. Это присутствие, сила и теплота:
Присутствие — в каждый момент времени быть вовлеченным в происходящее, не уходить в себя во время диалога, а с большим интересом внимать словам собеседника.Сила человека — его способность влиять на других людей и воздействовать на окружающий мир. Такой человек обладает материальными, социальными или идеологическими возможностями, ему есть, что дать окружающим его людям.Теплота — открытость по отношению к людям, доброе и уважительное отношение к окружающим. Его собеседники чувствуют, что харизматик готов поделиться с ними своими возможностями и знаниями. Харизматик — это влиятельный и открытый человек.
Харизма в публичных выступлениях
В деле общения и уж тем более публичного выступления многое, если не все, решают эмоции. И в этом загвоздка. Если вы как эксперт даете только сухие факты, цифры и прочую Википедию, то и приходят к вам только при необходимости. Удовлетворив свою потребность, слуштели возвращаться не станут — не за чем. Нам интересно то, во что мы инвестировали чувства и эмоции. Момент, где мы оставили наше сердце, раздражение, несогласие, восхищение, фиксируется надолго. Цифры и данные — проходят мимо.
И каждый раз, когда я задаю вопрос, в чем же секрет, почему одних слушают открыв рот, а другие остаются не у дел, — звучит волшебное слово «харизма». Под харизмой обычно подразумевают: выскочил на сцену, опылил гормонами, щепоткой волшебства, принял позу силы и «всех обнял». Да, но нет.
Харизма — контакт с аудиторией
Харизма в переводе с древнегреческого — Дар божий. Особое умение взывать к сердцам. Поскакушки на сцене или в эфире — это не харизма. Более того, «поза силы и гормоны» — это скорее про «I’m sexy and I know it» (так крут, что сам себя хочу).
Да, эмоции будут. И после яркой речи в курилке или дамской комнате только и слышишь: «Он огонь! Такой мотиватор, прям ващееее». Правда, если спросить назавтра, о чем говорил — ничего конкретного не услышите. Потому что задача была восхитить, поразить, впечатлить — не более того.
Запоминают же тех, кто в контакте с аудиторией. Когда тема касается людей. Когда спикер говорит на их языке. Это про то, как и чем вы говорите, как и какие истории рассказываете, используете ли секретные риторические приемы, которые творят чудеса.
Формула харизмы
Итак, харизма складывается из множества факторов, которые значимы и по отдельности, а все вместе они дают этот гипнотический эффект. Вот несколько моментов, которые стоит держать в голове, чтобы «прокачать» свою харизму:
Уверенность в себе. Не пытайтесь насильно понравиться аудитории, не заискивайте перед ней. Лучше будьте сами собой.Забота об аудитории. Относитесь к слушателям с уважением, это гораздо эффективнее ярких шоу и поклонов. Лучше подумайте о пользе, которую слушатели извлекут из вашего выступления. Соблюдайте баланс пользы и шоу в своем выступлении: важно, чтобы ваша речь достигла итоговой цели — донести определенную информацию — и не превратилась в бесконечный стендап.Включайте сторителлинг. Рассказывайте, а не просто говорите. Добавляйте разные элементы повествования, играйте с темпом истории. Это поможет увлечь слушателей с первой минуты и удерживать их внимание.Добавляйте интерактив. Взаимодействуйте со своей аудиторией. Задавайте вопросы, активно слушайте и, конечно, отвечайте. Позвольте слушателям почувствовать себя участниками вашего выступления, но обязательно управляйте этим интерактивом.
Да, волшебство тоже есть. Ведь харизма — абсолютно не измеряемое и невесомое ощущение, та самая «химия» между спикером и аудиторией, постигать азы которой важно как в теории, так и в практике.