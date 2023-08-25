Как работать и не сгореть

Вы часто слышите, что работа должна быть «по любви». Но, давайте будем честны, найти работу по сердцу бывает сложно, и не все могут продолжать свободное плавание, пока не встретится тот самый работодатель. Приходится идти на компромисс и просто работать, иногда даже через силу. Рассказываем, как пережить это время и не выгореть.

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Анастасия Ильченко

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HR-директор, коуч, карьерный консультант

Смириться или бороться?

Ситуация, когда сотруднику не нравится его работа, довольно частая. С ней могут сталкиваться люди, работающие и в стартапах, и в крупных компаниях. Постоянное желание бросить все, уволиться, а также внезапно настигнувшее выгорание или bore out могут нагнать даже на когда-то любимой работе. И тогда перед человеком встает выбор: реабилитировать свои отношения с работой или ждать, когда состояние «само пройдет». Во втором случае человек либо придет к механическому исполнению своих задач, либо дотерпит до точки невозврата, когда не будет иного выбора, кроме как уволиться.

Ситуации бывают разными, но я, опираясь на свой опыт, рекомендую первый путь — менять свое отношение к работе, находить в ней новые точки опоры, которые помогут продержаться подольше.

В первую очередь нужно найти смысл в работе. Когда мы говорим о выгоревшем сотруднике, установка: «Работа приносит мне деньги и позволяет кормить семью, оплачивать кредит и покупать собаке вкусняшки» часто может стать демотивирующей. Конечно, в ней есть доля правды, но еще больше в этой фразе слов, созвучных с «надо», которые только сильнее давят и усиливают фрустрацию.

Поиск смысла должен происходить в других плоскостях. Их, условно, можно разделить на микро- и макроуровни.

Эта работа имеет значение для моего развития

Это «микроуровень», на котором важно понять и грамотно оценить, какие преимущества вы можете получить от ее выполнения. Например, завидную строчку в резюме, опыт, который в дальнейшем поможет развитию вашей карьерной траектории. Да, фраза «ценный опыт» звучит временами цинично, но с ней порой сталкиваются даже топ-менеджеры. Всегда оценивайте бонусы, которые вам приносит работа, не фокусируйтесь исключительно на минусах в виде тяжелой коммуникации с клиентами и руководством или дедлайнов, горящих как олимпийский огонь. Может, работа сейчас способна дать вам необходимый пул контактов для дальнейшего карьерного развития или глубинные знания в узкой сфере. И то, и другое, поможет развить карьеру в будущем.

Благодаря работе я делаю мир лучше

Это так называемый «макроуровень», который помогает сместить фокус на социально значимые факторы. Может, вы являетесь представителем помогающей профессии и своей деятельностью поддерживаете других людей. Может, ваша организация задействована в благотворительных проектах. Все это придает дополнительную ценность работе.

Важно понимать, что такое переосмысление уместно не всегда. Если работа для вас превращается в пытку, вы просыпаетесь с мыслями о том, что не хотите видеть ни коллег, ни рабочие задачи, а усталость с каждым днем чувствуется все сильнее, то терпеть — не выход.

Реабилитировать отношения с работой нужно, когда еще есть что исправлять. Например, если в компании или команде произошли изменения, но они пока не критические, и вы в целом готовы с ними мириться, но понимаете, что запаса терпения хватит на ограниченный срок.

Как не выгореть окончательно

Если вы решили держаться дальше и сохранять свои трудовые отношения, то стоит выстроить свою стратегию для сохранения внутреннего ресурса. Будьте реалистами: второе дыхание, может, и откроется, но для этого нужно успеть не выдохнуться. Вот несколько шагов, которые помогут замедлить приближение выгорания:

Поддерживайте баланс работы и личного времени

Это очень важно для сохранения продуктивности и ментального благополучия. Позволяйте себе делать перерывы в работе в течение дня, это позволяет переключиться и перезагрузиться. Главное, выработайте у себя привычку жестко разграничивать личное и рабочее время, когда после условных 18:00 вы даже краем глаза не будете заглядывать в рабочие чаты.

Замедляйтесь

Тут помогут элементы планирования и таск-трекеры. Грамотно распределяйте нагрузку, ориентируясь на свое внутреннее состояние. Не пытайтесь выполнить пятилетку за один вечер и обязательно хвалите себя за выполнение даже небольших задач.

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