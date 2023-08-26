Какие черты лица выдают вспыльчивых людей

Люди со стремящейся вверх линией бровей и оттопыренными ушами часто обладают вспыльчивым характером. Об этом Москве 24 рассказала физиогномист, астролог Ольга Фандорина.

По ее словам, людей с такой особенностью характера можно определить по сочетанию двух черт лица. Первая – как бы взлетающая вверх линия бровей (при этом они могут быть как абсолютно прямыми, так и иметь форму "домика"). Кроме того, кончик линии бровей может быть размытым.