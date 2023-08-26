7 привычек, которые выдают человека из токсичной семьи

Избавиться от негативных сценариев в жизни бывает очень непросто.

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Если вам не посчастливилось родиться в семье, где берегут и уважают друг друга, проверьте, не осталось ли у вас привычек из прошлого.

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Во всем видеть манипуляцию

Манипуляции в токсичных семьях — обычное дело. Как еще управлять людьми, если здоровая коммуникация не налажена? Такое поведение превращается в перманентное эмоциональное насилие. Это внушает ребенку ощущение, будто получить выгоду — единственная цель межличностных отношений, от которого он не может избавиться и во взрослом возрасте. А там недолго и до паранойи, потому что поверить, что кто-то сделал что-то хорошее без задней мысли, людям, взращенным на токсичной почве, очень сложно.

Пересказывать чужие слова и мнение

Родительское «делай, как тебе сказали» может казаться безобидным, но обязательно отзовется у ребенка, когда он вырастет. Постоянное навязывание мнения со стороны взрослых без возможности высказать свое отбивает у него желание думать: проще принять все на веру. Получается как в грустном анекдоте: «конечно, у тебя должно быть свое мнение, и я тебе его сейчас скажу». С таким воспитанием люди склонны пересказывать чужое мнение, так как им сложно сформулировать свое.

Критиковать себя

Не успеют их похвалить, они уже в красках расписывают все свои недостатки и недоработки, будто добиваются не признания, а критики. Дело в том, что такие личности давно смирились с тем, что они хуже других. Они привыкают информировать об этом окружающих, чтобы чувствовать себя в безопасности: снять ответственность и избавиться от любых ожиданий от них.

Беспокоиться по любому поводу

У детей из токсичных семей часто диагностируют тревожные расстройства. Это происходит из-за неблагоприятного психологического климата. Полноценная семья — это в первую очередь безопасная зона, в которую всегда можно вернуться из внешнего мира и получить поддержку. Лишенные поддержки дети из токсичных семей могут испытывать трудности с концентрацией внимания, приступы раздражительности.

Тяжело переживать неудачи

Чрезмерные требования родителей и их неоправданные ожидания приводят к низкой самооценке у детей. Поэтому выросшие в токсичной среде чувствуют, что они недостаточно хороши или даже никчемны. От этого чувства непросто избавиться, даже повзрослев. В результате незначительные ошибки и неудачи могут становиться личной трагедией.

Чувствовать беспомощность

Большинство родителей видят в наследниках тех малышей, которыми они когда-то были. Но сентиментальность и неспособность воспринимать ребенка всерьез — принципиально разные вещи. Обращение с ребенком как с беспомощной куклой лишает его возможности набраться опыта и научиться принимать собственные решения.

Игнорировать свои эмоции