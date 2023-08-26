Лабковский рассказал, как не поддаваться влиянию родителей во взрослом возрасте

Родители могут совершить ошибки в воспитании. Подросшие дети должны осознавать их не для того, чтобы винить матерей и отцов. Это важно, чтобы не повторять ошибочные семейные сценарии в будущем. Об этом рассказал психолог Михаил Лабковский в своем telegram-канале.

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Психолог обращается к понятию "семейные сценарии" — представлениям о себе и о том, как нужно жить, которые каждый ребенок получает из семьи. Существует три наиболее распространенных семейных сценария, которые могут негативно сказаться на детях.

Первый — "не высовывайся". Родители объясняют ребенку, что быть яркой личностью опасно, поскольку его могут заметить и позавидовать. В итоге дети начинают бояться проявить себя.

Второй сценарий — "не чувствуй". Он происходит неосознанно и начинается с установки "не доверяй себе".

"Куртку надень, там холодно!". "Не выдумывай, ты же обожаешь вареную свеклу!". "Что плачешь? Было совсем не больно!". Родители "отключают" ребенка от его настоящих чувств, предлагая ориентироваться на чужое мнение", — подчеркнул специалист.

Третий сценарий — "не думай". Когда родители устают от того, что их дети, активно изучающие мир, задают слишком много вопросов, они пытаются это пресечь фразами наподобие "тебе еще рано об этом думать" или "не бери в голову". Ребенок меньше думает самостоятельно и начинает слишком сильно полагаться на других.

Осознание этих сценариев поможет строить жизнь иначе.