Психолог назвала три причины депрессии

Токсичные отношения могут приводить к упадку сил и апатии, заявила психолог, тренер по психосоматике Ольга Коробейникова. Она перечислила три причины возникновения депрессивного состояния. По ее словам, если отношения основаны на чувстве вины и долге, то это приведет пару в тупик и вызовет у партнеров чувство внутренней несвободы и безысходности. Ребенок, растущий в такой семье, будет впитывать весь негатив от мамы и папы и ощущать нездоровый микроклимат.

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Другой причиной депрессии является отсутствие самореализации, когда люди выбирают нелюбимую, но хорошо оплачиваемую профессию, отметила Коробейникова. Психолог посоветовала перестать заниматься тем, что не нравится, и найти «дело жизни». Когда работа любимая, то человек хочет получать профессиональные знания, не считает время до окончания рабочего дня и не ставит на первое место заработок.

Также депрессия может возникнуть у тех, кто не умеет расслабляться. По словам психолога, в современном мире важно отрешаться от информационного шума, чтобы слышать свой внутренний голос.

«Навык быть в тишине и спокойствии ума – это медитация», – сказала Коробейникова в беседе с «Мослентой».