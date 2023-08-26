Как понять, что к вам применяют психологическое насилие

Газлайтинг— форма манипуляции, которая часто встречается в романтических и семейных отношениях. С помощью этого вида психологического насилия люди могут манипулировать своими партнерами или членами семьи. "Рамблер" расскажет, как понять, что по отношению к вам применяют психологическое насилие.

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Обычно манипуляторы заставляют человека сомневаться в своих чувствах, создают ложное восприятие действительности и заставляют подвергать сомнению свои суждения, эмоции и поступки. Жертва в таком случае чувствует неуверенность, начинает терять связь с реальность и своими эмоциями.

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"Этого не было"

Когда вы обсуждаете с газлайтером отношения, то всегда получите ответ в стиле "этого не было" и "вы все выдумываете". Возможно, форма будет мягче и вам скажут, что ситуация действительно произошла, но далеко не так, как вы описываете. Газлайтер всегда выставит себя в лучшем свете, а вы скорее всего почувствуете себя виноватым, даже если изначально ощущали себя абсолютно правым.

"Ты сошла с ума"

Газлайтеры часто говорят за спиной неприятные вещи, внушая ложные тезисы о вас другим людям. Например, рассказывать, что вы эмоционально нестабильны или даже сошли с ума. Что такой подход приводит к тому, что многие люди встают на сторону газлайтера, что может быть очень болезненно. Он также может внушать вам веру в то, что другие воспринимают вас плохо, но он тут совсем не причем.

"Твои эмоции снова все испортили"

Обесценивание ваших эмоций позволяет газлайтеру получить контроль над ситуацией и власть над вами. Вам будут внушать, что вы слишком остро регаируете на ситуацию, ваши чувства необъективны, вас будут называть слишком нежным и говорить, что вы надумываете. Ваши мысли, чувства и убеждения перестанут быть значимы.

"А вот ты!"

Любое обсуждение каких-либо ситуаций сводится к тому, что вы оказываетесь виноватым в том, что произошло. Даже если причиной конфликта стал партнер и его поведение, в конечном итоге задаетесь вопросом, не являетесь ли вы зачинщиком ссоры.

"Я бы никогда не причинил тебе боль"

Часто газлайтеры используют признания в любви и нежность на фоне своих манипулятивных приемов. Например, напоминают, как сильно заботились о вас и как много вложили. Говорят, что никогда бы не причинили вам боль и прочее. При этом ответственность за свои поступки они не берут, даже когда вы прямо говорите о том, как вам обидно. Внутри газлайтер убежден, что правда на его стороне.

"Все было не так"

Газлайтер всегда видит ситуацию по-своему. Если это будет происходить часто, вы можете начать сомневаться в том, что корректно запоминаете события прошлого. Не ждите, что газлайтер услышит ваши логичные доводы, даже если он согласится на что-то устно, внутренне останется при своем.

"Я хороший"