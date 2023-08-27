Что такое 16 типов личности Майерс-Бриггс

Сегодня тестирование личности MBTI (тест Майерс-Бриггс) популярно во всем мире. Этот тест на определение типа личности топовые компании используют при найме сотрудников, а молодые люди просто увлекаются им. Подробности о том, в чем уникальность теста Майерс-Бриггс, что стоит за аббревиатурой MBTI и действительно ли всех людей можно разделить на 16 типов личности, — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Как появился тест MBTI?

Видео дня

Первая версия теста MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) появилась в 1942 году. Его разработала американка Кэтрин Бриггс, которая основывалась на типологии Юнга — известного психолога. Тест был доработан ее дочерью Изабель Бриггс-Майерс, которая внесла значительный вклад в развитие и применение теста.

Позже Кэтрин Бриггс вместе с дочерью Изабель Бриггс-Майерс стали работать над коммерциализацией теста на определение типа личности. Они всерьез подошли к типологии — проводили исследования и совершенствовали методику. Тесты MBTI на определение типа личности в первую очередь должны были определять индивидуальные личностные предпочтения в работе.

Это могло бы помочь женщинам, заменявшим на производствах ушедших в армию мужчин, определиться с будущей профессией так, чтобы она максимально раскрывала их таланты. Как говорит в беседе с «Лентой.ру» психолог онлайн-платформы «Грань.РФ» Анастасия Корнеева, в 50-60 годах XX века о типологии с разделением на 16 типов личности стали положительно отзываться видные ученые. Кроме того, регулярно проводились новые опыты, позволившие уточнить методику.

Что такое тест MBTI?

Еще знаменитый психолог Карл Юнг в своей книге «Психологические типы» (1921 год) предположил, что существуют четыре основные психологические функции, которые помогают человеку воспринимать мир. Согласно типологии Юнга, к этим функциям относятся ориентация мышления, чувства, интуиция и ощущения.

Кэтрин Бриггс вместе с дочерью создали тест MBTI именно на основе типологии Юнга. Всего в тесте четыре шкалы.

"В результате мы получаем комбинацию из четырех характеристик. Нетрудно посчитать, что вариантов таких комбинаций из четырех признаков может быть 16"

Шкалы теста MBTI

1. Экстраверсия (E) или интроверсия (I). Эта шкала в первую очередь определяет, откуда человек получает энергию — от внешнего мира или от внутренних переживаний.

2. Ощущение (S) или интуиция (N). Суть шкалы заключается в том, что она определяет, как именно человек получает и интерпретирует информацию: через конкретные факты и детали или же через общие представления и символы.

3. Мышление (T) или чувства (F). Цель шкалы — в ответе на вопрос, как человек принимает решения: на основе объективных критериев и логики или же на основе эмоций и ценностей.

4. Суждение (J) или восприятие (P). Шкала в первую очередь определяет, как человек предпочитает управлять своей жизнью — планировать и строить системы (суждение) или быть открытым для новых впечатлений и гибким в принятии решений (восприятие).

Чтобы человек определил свой тип личности, ему в первую очередь нужно узнать, где расположен «бегунок» на каждой из четырех шкал.

"В результате мы получаем комбинацию из четырех характеристик. Нетрудно посчитать, что вариантов таких комбинаций из четырех признаков может быть 16"

Типы личности по MBTI

Каждый из 16 типов личности в тесте Майерс-Бриггс — это уникальное сочетание особенностей, которые определяют предпочтения и стиль жизни человека.

1. ISTJ (Introverted, Sensing, Thinking, Judging). Представители этого типа личности ориентированы на факты и логику. Они склонны к планированию и жестким правилам. Типичные примеры — бухгалтер или юрист.

2. ISFJ (Introverted, Sensing, Feeling, Judging). Этому типу личности свойственны эмоции и сочувствие. Такие люди склонны к заботе о других и следованию традициям. Типичные примеры — медсестра или учитель.

3. INFJ (Introverted, Intuitive, Feeling, Judging). Особенность этого типа личности заключается в том, что его представители ориентированы на интуицию и эмоции. Они склонны к творческому мышлению и заботе о других, при этом, будучи интровертами, погружены в свой внутренний мир и нуждаются в одиночестве для эмоциональной перезагрузки. Типичные примеры — писатель, преподаватель в гуманитарной сфере.

4. INTJ (Introverted, Intuitive, Thinking, Judging). Представители этого типа личности ориентированы на логику и творческое мышление. Они склонны к стратегическому планированию и анализу данных. Типичные примеры — ученый или менеджер.

5. ISTP (Introverted, Sensing, Thinking, Perceiving). Поведение человека, который относится к этому типу, ориентировано на факты и логику. Такие люди склонны к принятию решений на основе анализа и опыта. Типичные примеры — инженер или механик.

6. ISFP (Introverted, Sensing, Feeling, Perceiving). Особенность этого типа личности заключается в ориентации на эмоции и заботу о других. Его представители склонны к творчеству и экспрессии своих чувств. Типичные примеры — художник или музыкант.

7. INFP (Introverted, Intuitive, Feeling, Perceiving). Поведение человека, относящегося к этому типу личности, ориентировано на интуицию и эмоции. Такие люди склонны к творчеству и заботе о других. Типичные примеры — писатель или дизайнер.

8. INTP (Introverted, Intuitive, Thinking, Perceiving). Представителей этого типа личности отличает ориентация на логику и творческое мышление. Они склонны к анализу данных и критическому мышлению. Типичные примеры — программист или аналитик.

9. ESTP (Extraverted, Sensing, Thinking, Perceiving). Поведение человека, относящегося к этому типу личности, ориентировано на факты и логику. Такие люди склонны к принятию решений на основе опыта и анализа. Типичные примеры — спортсмен или бизнесмен.

10. ESFP (Extraverted, Sensing, Feeling, Perceiving). Такой человек ориентирован на эмоции и заботу о других. Его типу личности свойственна склонность к творчеству и экспрессии своих чувств. Типичные примеры — актер или диджей.

11. ENFP (Extraverted, Intuitive, Feeling, Perceiving). Поведение человека, относящегося к этому типу личности, ориентировано на интуицию и эмоции. Такие люди склонны к творчеству и заботе о других. Типичные примеры — журналист или консультант.

12. ENTP (Extraverted, Intuitive, Thinking, Perceiving). Такой человек ориентирован на логику и творческое мышление. Его типу личности свойственна склонность к анализу данных и критическому мышлению. Типичные примеры — предприниматель или политик.

13. ESTJ (Extraverted, Sensing, Thinking, Judging). Если результаты тестирования показали этот тип личности, значит, человек ориентирован на факты и логику. Такие люди склонны к планированию и жестким правилам. Типичные примеры — менеджер или администратор.

14. ESFJ (Extraverted, Sensing, Feeling, Judging). В тесте, который создали Кэтрин Бриггс и Изабель Бриггс-Майерс, этот тип личности характеризуется, как ориентированный на эмоции и сочувствие. Такие люди склонны к заботе о других и следованию традициям. Типичные примеры — продавец или руководитель команды.

15. ENFJ (Extraverted, Intuitive, Feeling, Judging). Если результаты тестирования показали этот тип личности, значит, человек ориентирован на интуицию и эмоции. Представители этого типа склонны к заботе о других и творческому мышлению. Будучи экстравертами, они получают энергию от общения с людьми. Типичные примеры — психолог или социальный работник.

16. ENTJ (Extraverted, Intuitive, Thinking, Judging). Такие люди ориентированы на логику и творческое мышление. Они склонны к стратегическому планированию и анализу данных. Типичные примеры — бизнесмен или руководитель компании.

Где применяются тесты MBTI?

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» психолог и сертифицированный MBTI-практик Елена Старостина, сегодня области применения тестов MBTI на определение 16 типов личности практически не ограничены. Результаты тестирования используются в самых разных сферах: начиная от управления персоналом, чтобы научиться лучше понимать потребности команды и их предпочтения в поведении, заканчивая общением в семье.

"Применение теста Майерс-Бриггс помогает эффективно проводить совещания и встречи, принимая различия в точках зрения, оценивать потенциал и сильные стороны сотрудников, а также строить свою траекторию развития и понимать свой стиль в работе"

В свою очередь Анастасия Корнеева рассказывает, что сегодня использование теста Майерс-Бриггс распространено в таких областях, как карьерное консультирование, командное строительство, психологическое консультирование и личностное развитие. Многие западные компании требуют прохождения теста MBTI на определение 16 типов личности при трудоустройстве.

70% выпускников в США проходят тестирование MBTI, чтобы определиться с будущей профессией

Кроме того, применение теста Майерс-Бриггс дает возможности для самоанализа. Тест может помочь людям лучше понять себя и других, определить свои сильные и слабые стороны, а также принять важные решения о карьере и личной жизни.

Критика теста Майерс-Бриггс

Несмотря на то что тест MBTI сегодня активно используют во всем мире, у него есть и определенные недостатки. В частности, по словам Анастасии Корнеевой, некоторые критики указывают на то, что 16 типов личности в рамках теста Майерс-Бриггс являются слишком упрощенными и не учитывают сложность и изменчивость человеческой натуры.

"Дело в том, что в течение жизни у человека так называемый «бегунок» может перемещаться по каждой шкале — и довольно сильно. Причин этому может быть много: жизненные кризисы, взросление, работа над собой и психотерапия"

В тот момент, когда типология MBTI только создавалась, подразумевалась статичность признаков: у каждого человека — свой тип личности и измениться он не может. Но сегодня специалисты считают, что тест на определение типа личности — это скорее срез данных «здесь и сейчас», а не приговор.

Однако, пожалуй, главный недостаток теста MBTI — это простор для манипулятивного использования со стороны обывателей. По словам Анастасии Корнеевой, в силу своей простоты и понятности тест на определение типа личности быстро стал популярным и даже лег в основу отдельной лженауки — соционики. Приверженцы веры в соционику дали каждому сочетанию характеристик свое название — в честь популярного представителя (Гексли, Дон Кихот, Дюма, Жуков, Есенин и так далее).

"В итоге на основе типологии начали формировать психопортреты представителей, их совместимость между собой и много чего еще. Получился аналог гороскопа — «знаки зодиака» в мире интересующихся психологией"

В заключение Анастасия Корнеева напоминает, что никакие вопросы даже самого подробного опросника не могут охватить все поведение человека. Тест MBTI позволяет лишь «очертить рамки» и указывает на уклон, а не на всеобъемлющее доминирование одних свойств над другими. Личность человека всегда больше и сложнее, чем баллы по шкалам.