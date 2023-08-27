Названы симптомы социального выгорания

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Психолог Мироненко: социальное выгорание можно предотвратить. Некоторые до последнего затягивают лечение, списывая всё на лень или другие «мелочи», которые должны по идее сами пройти. И так копится-копится, а потом вернуться в прежнее русло становится почти невозможно. Поэтому нужно понимать, какие сигналы в вашем настроении и состоянии говорят о том, что у вас начинается социальное выгорание.

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Что такое социальное выгорание

Сейчас из-за постоянного стресса, высоких требований и вечной спешки практически все рано или поздно сталкиваются с социальным выгоранием.

Социальное выгорание — это состояние, когда человек переживает эмоциональное, физическое и психологическое истощение. Это обычно случается из-за постоянной нагрузки и слишком завышенных для человека требований окружающего мира.

Часто выгоранием страдают те, кто работает с потоком людей: врачи, учителя, социальные работники и многие другие.

Симптомы выгорания

По словам психолога и тренера по личностному росту Карины Мироненко, одни из первых симптомов социального выгорания — постоянная усталость и испытываемое на работе чувство беспомощности.

«Врачи, например, часто думают, что не могут спасти всех своих пациентов. Постепенно возникают проблемы с межличностными отношениями. Человек начинает испытывать раздражение и агрессию по отношению к другим людям, что приводит к конфликтам», — привела в пример Мироненко.

Как лечить социальное выгорание

Социальное выгорание можно предотвратить, если заметить признаки вовремя. Нужно находить время для отдыха и восстановления сил. Постоянная загрузка без релакса приводит к моральному истощению.

Врач посоветовала наладить баланс между работой и личной жизнью. Занимайтесь самоанализом и управлением своих эмоций, подойдёт йога или психотерапия.

Самое главное — не игнорируйте сигналы своего организма, старайтесь вовремя на них реагировать. Социальное выгорание — это достаточно серьёзная проблема, на которую тоже стоит своевременно обращать внимание.

Как справиться с выгоранием на работе?

Эмоциональное истощение, раздражительность, отсутствие мотивации и проблемы со здоровьем — всё это спутники ещё и профессионального выгорания.

При выгорании работа попросту вызывает отторжение и мысли об уходе возникают всё чаще, рассказала психолог Валерия Рыжик. И всё больше человек задумывается о том, чтобы обрубить этот постоянный раздражитель. Уволиться, проще говоря. Но попробуйте себя для начала немного остановить и всё хорошенько обдумать.

Первое, что нужно сделать, когда чувствуете надвигающееся выгорание, — взять небольшой отпуск. Некоторым достаточно и недели без звонков и рабочих встреч. Небольшой перерыв способен восполнить жизненные силы и работоспособность.

«Но если человек уже выгорел, то недели для восстановления будет мало, понадобится как минимум 20 дней. За первую неделю человек сможет лишь немного расслабиться, и только после организм начнет отдыхать по-настоящему», — добавила Валерия Рыжик.