Названы симптомы социального выгорания
Названы симптомы социального выгорания
Психолог Мироненко: социальное выгорание можно предотвратить. Некоторые до последнего затягивают лечение, списывая всё на лень или другие «мелочи», которые должны по идее сами пройти. И так копится-копится, а потом вернуться в прежнее русло становится почти невозможно. Поэтому нужно понимать, какие сигналы в вашем настроении и состоянии говорят о том, что у вас начинается социальное выгорание.
Что такое социальное выгорание
Сейчас из-за постоянного стресса, высоких требований и вечной спешки практически все рано или поздно сталкиваются с социальным выгоранием.
Социальное выгорание — это состояние, когда человек переживает эмоциональное, физическое и психологическое истощение. Это обычно случается из-за постоянной нагрузки и слишком завышенных для человека требований окружающего мира.
Часто выгоранием страдают те, кто работает с потоком людей: врачи, учителя, социальные работники и многие другие.
Симптомы выгорания
По словам психолога и тренера по личностному росту Карины Мироненко, одни из первых симптомов социального выгорания — постоянная усталость и испытываемое на работе чувство беспомощности.
«Врачи, например, часто думают, что не могут спасти всех своих пациентов. Постепенно возникают проблемы с межличностными отношениями. Человек начинает испытывать раздражение и агрессию по отношению к другим людям, что приводит к конфликтам», — привела в пример Мироненко.
Как лечить социальное выгорание
Социальное выгорание можно предотвратить, если заметить признаки вовремя. Нужно находить время для отдыха и восстановления сил. Постоянная загрузка без релакса приводит к моральному истощению.
Врач посоветовала наладить баланс между работой и личной жизнью. Занимайтесь самоанализом и управлением своих эмоций, подойдёт йога или психотерапия.
Самое главное — не игнорируйте сигналы своего организма, старайтесь вовремя на них реагировать. Социальное выгорание — это достаточно серьёзная проблема, на которую тоже стоит своевременно обращать внимание.
Как справиться с выгоранием на работе?
Эмоциональное истощение, раздражительность, отсутствие мотивации и проблемы со здоровьем — всё это спутники ещё и профессионального выгорания.
При выгорании работа попросту вызывает отторжение и мысли об уходе возникают всё чаще, рассказала психолог Валерия Рыжик. И всё больше человек задумывается о том, чтобы обрубить этот постоянный раздражитель. Уволиться, проще говоря. Но попробуйте себя для начала немного остановить и всё хорошенько обдумать.
Первое, что нужно сделать, когда чувствуете надвигающееся выгорание, — взять небольшой отпуск. Некоторым достаточно и недели без звонков и рабочих встреч. Небольшой перерыв способен восполнить жизненные силы и работоспособность.
«Но если человек уже выгорел, то недели для восстановления будет мало, понадобится как минимум 20 дней. За первую неделю человек сможет лишь немного расслабиться, и только после организм начнет отдыхать по-настоящему», — добавила Валерия Рыжик.
Но выгорание может настичь не только на работе. С этим явлением можно столкнуться даже дома — казалось бы, самое надёжное и спокойное место. Дело в том, что родительское выгорание происходит из-за накопленного стресса и радикального изменения, например после рождения ребёнка.