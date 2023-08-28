Психолог перечислила признаки эмоционального выгорания у мам

Эмоциональное выгорание характеризуется значительными изменениями самочувствия – как и физического, так и ментального. Это состояние свойственно не только молодым мамам, которые родили малыша совсем недавно, но и женщинам, воспитывающим детей более старшего возраста.

© runews24.ru

«Причин и ситуаций, способных повлечь за собой это состояние, к сожалению, великое множество. Состояния, которые испытывает женщина, порой приобретают весьма драматичные масштабы, что может приводить к неврозам и депрессиям», – рассказала в интервью для RuNews24.ru Лилия Шувалова, психолог, преподаватель кафедры киберспорта Университета «Синергия»:

Видео дня

По словам эксперта, вне зависимости от причин появления этого состояния (эмоционального выгорания), оно практически всегда характеризуется снижением социальной активности и изменением общего эмоционального фона. Ещё совсем недавно жизнерадостная и активная женщина может превратиться в замкнутую и истеричную особу, которой «всё не так и ей вечно не угодишь».

«Важным сигналом является снижение либидо или вовсе дисоргазмия, хотя ранее таких проблем не наблюдалось. Интимная сфера всегда тесным образом взаимосвязана с эмоциональным состоянием, а в ситуации, когда ребёнок родился совсем недавно, ещё и с естественными гормональными изменениями и перестройками. Недопонимание этих обстоятельств со стороны партнера ещё более усугубляет эмоциональное состояние женщины, в ряде случаев прочно вбивая клин между супругами», - отметила психолог.

В состоянии эмоционального выгорания очень часто наблюдаются изменения и во внешности женщины. Красивые и аккуратные наряды сменяются на странную одежду, которая была под рукой. Нет сил следить за внешним видом так же тщательно, как и раньше, вплоть до того, что и волосы мыть нет ни сил, ни желания. Вчерашняя красавица с шикарным мейком и восхитительными локонами превращается в женщину, одетую явно наспех и с грязным пучком на голове.

«Качество сна также очень сильно изменяется. Его продолжительность, особенно у молодых мамочек, зависит от графика кормления и бодрствования малыша. Дефицит сна является одним из самых серьёзных стресс-факторов для человеческого мозга, ведущим к разным неблагоприятным состояниям. Однако и у мам, воспитывающих детей постарше, но при этом работающих, тоже не всегда длительный и сладкий сон», - говорит специалист Шувалова.

Кроме того, собеседница указала на еще одну проблему многих мамочек – это то, что в некоторых семьях до сих пор царят устои, что воспитание детей, приготовление еды и уборка – это женская обязанность, но никто не смотрит на то, что эта женщина работает наравне с мужчиной. В такой ситуации, возвращаясь с работы домой, женщина не отдыхает, а встаёт «к станку» во вторую смену, что несомненно скажется на общем самочувствии, здоровье и возможности выспаться.

«В пик эмоционального выгорания наблюдаются и симптомы, схожие с депрессивными расстройствами. Возникают странные навязчивые состояния, например, необходимость чистить и мыть полы с дезинфицирующими средствами без надобности, постоянно мыть руки, раскладывать всё в строжайшем порядке. Иногда случаются и обратные ситуации: некогда аккуратная и очень педантичная женщина запускает свое жилище, и у неё нет ни моральных, ни физических сил не то чтобы пол вымыть, а даже мусор выкинуть», - добавляет Шувалова.

Эксперт подытожила, что самым драматичным и страшным из симптомов эмоционального выгорания является ненависть, вспышки ярости и агрессии на собственного ребёнка, и неважно, сколько ему лет. Остаётся только гадать, какой личный ад проходит женщина, которая испытывает эти эмоции по отношению к своему ребёнку.