Как обрести счастье после 50 лет: простые советы

Психологи настаивают: 50 лет для современного человека — не время сбавлять обороты. Главное, сформировать привычки, которые помогут вам оставаться в отличной форме долгие годы.

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В первую очередь продолжайте пробовать что-то новое. Приобрести хобби, отправиться в путешествие, познакомиться с кем-то — всё это не только разнообразит социальную жизнь, но и сохранит ментальное здоровье.

Кроме того, не забывайте проводить время с близкими. Важность положительных эмоций от общения с семьёй невозможно переоценить.

Также нельзя сокращать физическую нагрузку. Силовые тренировки помогут сохранить здоровье мышц. А повседневная активность снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний.