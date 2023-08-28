Как обрести счастье после 50 лет: простые советы от экспертов
Психологи настаивают: 50 лет для современного человека — не время сбавлять обороты. Главное, сформировать привычки, которые помогут вам оставаться в отличной форме долгие годы.
В первую очередь продолжайте пробовать что-то новое. Приобрести хобби, отправиться в путешествие, познакомиться с кем-то — всё это не только разнообразит социальную жизнь, но и сохранит ментальное здоровье.
Кроме того, не забывайте проводить время с близкими. Важность положительных эмоций от общения с семьёй невозможно переоценить.
Также нельзя сокращать физическую нагрузку. Силовые тренировки помогут сохранить здоровье мышц. А повседневная активность снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Не стоит забывать и о тренировке мозга. Поддерживать активность ума можно разными способами. Самый простой — чтение.