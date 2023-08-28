Что такое созависимость в отношениях и есть ли из нее выход

Созависимость — это слово употребляется в разных значениях, и часто в неправильных. Если говорить о созависимости в отношениях, некоторые романтично полагают, что это просто когда «такая сильная любовь», что двое буквально не могут друг без друга. Однако в реальности картина оказывается далеко не такой идиллической.

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Клинический психолог Дарья Серебрякова рассказала, что такое созависимость, как её выявить и как выйти из разрушительных отношений.

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В среде психологов до сих пор нет единого определения созависимости — этот термин многие специалисты трактуют по разному.

созависимость как нарушение границ в отношении между партнёрами и нездоровая зависимость одного от другого;

созависимость как дисфункциональные отношения между двумя партнёрами, один из которых страдает от патологической зависимости (алкоголь, наркотики, азартные игры и др.), а другой страдает от последствий этого и ценой самого себя пытается первого из этой зависимости вытащить. Принято две основных версии:

Если говорить о созависимости в паре, она представляет собой одну из форм нарушенной привязанности, объяснила Дарья Серебрякова.

По её словам, форма выражения и понимание привязанности чрезвычайно важны, так как во многом определяет, как человек взаимодействует с окружающим миром.

Существуют три основных типа привязанности:

Здоровая устойчивая привязанность. Это гармоничное и стабильное взаимодействие между людьми Тревожный тип привязанности или созависимость. Люди с этим типом привязанности часто испытывают страх потери партнера и имеют тенденцию к чрезмерному слиянию с ним. Избегающий тип привязанности, известный также как контрзависимость. Эти люди часто избегают глубокой близости, предпочитая дистанцию.

Дарья Серебрякова, клинический психолог, старший психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз»: Детские травмы и опыт часто определяют наш тип привязанности. Особенно уязвимыми к развитию созависимости являются те, кто пережил насилие или имел низкие стандарты взаимоотношений в детстве.

Низкие стандарты детям, как правило, задают их родители. Если отец и мать находились в созависимых отношениях друг с другом, например, он её бил, а она терпела и боялась потерять «кормильца семьи», то дети усваивают эту модель взаимоотношений как вариант нормы и неосознанно могут повторить её уже в собственных отношениях — как жертва или как палач.

Кое-что о треугольнике зависимостей

Созависимые отношения неплохо описывает модель «драматического треугольника» , разработанную американским психиатром Стивеном Карпманом. Для простоты его часто называют «треугольником Карпмана».

Согласно этой концепции, людям, склонным к развитию нездоровых привязанностей, свойственно вступать в социальную модель взаимоотношений, состоящую из трёх вершин-ролей: «преследователь» или «палач», «спасатель» и «жертва».

Преследователю свойственно «тиранить» Жертву — устанавливать свои правила, контролировать её, унижать, обвинять, навязывать свою точку зрения и срывать на ней свой гнев.

Жертва в свою очередь не может просто так вырваться и уйти от Преследователя — она растворяется в отношениях с ним, отметая собственные интересы и потребности, и считает, что она заслужила плохое отношение, и что именно так выглядит настоящая любовь («бьёт — значит, любит»). При этом она неосознанно может извлекать выгоду из своего положения, жалуясь вовне на незадачливую судьбу.

Этим Жертва привлекает Спасателя — человека, который в свою очередь неосознанно ищет, кому навязать свою помощь и через то ощутить собственную важность, нужность и даже чувство превосходства над спасаемым. Он может вступить или не вступить в конфронтацию с Преследователем и даже увести от него Жертву.

Но если вершины треугольника не осознают деструктивность ситуации и своего поведения в ней, они снова завязывают созависимые отношения, при этом роли могут меняться: Спасатель может стать Преследователем, Преследователь — Жертвой и т.д. Созависимость имеет разные уровни интенсивности:

Легкая степень. Часто проявляется в токсичных отношениях или когда родители излишне балуют детей Средняя степень. Включает отношения с людьми, страдающими от зависимости от психоактивных веществ, при этом проблемы зависимости игнорируются Крайняя степень. Такие созависимые личности могут закрывать глаза на преступления, например, когда родители скрывают факт, что их ребенок занимается распространением наркотиков.

Даже в лёгкой форме созависимость может негативно влиять на жизнь человека. Прежде всего, он лишает себя радостей здоровых отношений, которые строятся на общности интересов, эмоциональной связи, диалоге, уважении, сочувствии. Их подменяют токсичные отношения, в которых один человек извлекает из них выгоду, а другой убеждает, что так и должно быть. Такая подмена понятий разрушительно сказывается на личности — она теряет автономность, рушит социальные связи, забывает свои интересы и посвящает жизнь другому человеку.

В более тяжёлых проявлениях созависимые склонны прощать объекту своей привязанности любые прегрешения, даже когда они направлены против них. «Часто родственники, страдающие от созависимости, бессознательно поддерживают разрушительное поведение своих близких», — объяснила Дарья Серебрякова.

Как понять, что ваши отношения созависимы

Для начала стоит попытаться объективно оценить себя и свою роль в этих отношениях. Можно пройти специальные психологические тесты на созависимость, например, по Москаленко . Или хотя бы поискать у себя или того, за кого вы беспокоитесь, признаки созависимого человека.

Серебрякова указала основные признаки созависимого человека:

Способность длительное время находиться в токсичных негативных отношениях;

Ощущение неполноценности без партнера;

Готовность терпеть унижения ради сохранения отношений;

Низкая самооценка;

Постоянное стремление контролировать партнера;

Сложности с тем, чтобы находиться в одиночестве;

Отсутствие личных границ и неумение уважать границы других;

Склонность к сокрытию реальной картины взаимоотношений и неспособность просить о помощи.

Далеко не каждый человек, у которого есть склонность к созависимым отношениям, действительно будет их создавать. Для этого необходимо сойтись звёздам — должны встретиться два человека, которые займут свои деструктивные роли в отношении друг друга. Для того, чтобы понять, что ситуация катится куда-то не туда, уже нужно смотреть на то, как эти отношения будут развиваться.

Дарья Серебрякова, клинический психолог, старший психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз»: Главное — оценить, как отношения влияют на различные аспекты вашей жизни. Здоровые отношения приносят стабильность, благополучие и прогресс, что отражается в улучшении вашего финансового состояния, здоровья и общего качества жизни. Созависимые отношения характеризуется тем, что они плохо влияют на все сферы жизни.

Вот основные признаки того, что вы вступили в созависимые отношения в роли их жертвы:

Эмоциональное воздействие. Постоянное чувство тревоги, депрессии, ухудшение самооценки Энергетический спад. Ощущение усталости и отсутствие мотивации Проблемы с физическим здоровьем Отчуждение от друзей и социальной жизни Снижение производительности на работе или утеря интереса к хобби Финансовые потери.

Что делать, если вы попали в созависимые отношения?

Дарья Серебрякова обозначила шесть (не)простых шагов, которые помогут выйти из этой ситуации:

Признайте наличие проблемы Займитесь исследованием вашего состояния и состояния близкого человека, подберите специалистов, способных помочь. Начните психотерапию. Происхождение созависимости часто связано с детскими травмами. Если психотерапия недоступна, работайте над собой самостоятельно: устанавливайте личные границы, окружайте себя поддерживающими людьми и следите за своими потребностями. Объединитесь с людьми, которые вас поддерживают и понимают, смените локацию Добивайтесь финансовой независимости. Важно стать автономным человеком со своими интересами и хобби.

Но иногда всё это не работает, а отношения продолжают действовать на жизнь разрушительно. Многие решают проблему кардинально — выходом из самих отношений. Если вы подозреваете, что попали в созависимость, здраво оцените, насколько этот человек для вас важен и нужен. Совершенно необязательно решить эту проблему может только расставание, хотя в некоторых ситуациях оно действительно необходимо.

Если вы хотите спасти ваши отношения или дружбу и, главное, себя в них, обратитесь к специалисту. Своевременное обращение за помощью поможет вернуть вас к счастливой и здоровой жизни и направить отношения в функциональное русло.