Как понять, что гостю не рады: совет психолога

«Если вы дорожите приглашением в дом, то, прежде чем что-то сказать, поставьте себя на место хозяев, иначе очень скоро окажитесь нежеланным гостем. Это легко почувствовать по тому, что владелец жилья будет невольно или намеренно делать вид, что вас нет: пялиться в телевизор, долго разговаривать по телефону, отвечать на ваши вопросы односложно. Ему психологически важно мысленно вычеркнуть из своего личного пространства то, что нарушает его гармонию», – пояснил специалист.