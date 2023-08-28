Как понять, что гостю не рады: совет психолога

Как понять, что гостю в доме не рады: совет психолога
Для человека дом – это личное пространство, продолжение собственного «я». Поэтому главное правило, чтобы оставаться желанным гостем, – проявлять искренний интерес и адекватно хвалить все вокруг. Но если вдруг не покидает чувство, что посетителям в доме не рады, лучше не пытаться исправить ситуацию комплиментами, а мудро и красиво уйти. Подробнее о том, как это правильнее сделать, «ФедералПресс» рассказал психолог Александр Ершов.
«Если вы дорожите приглашением в дом, то, прежде чем что-то сказать, поставьте себя на место хозяев, иначе очень скоро окажитесь нежеланным гостем. Это легко почувствовать по тому, что владелец жилья будет невольно или намеренно делать вид, что вас нет: пялиться в телевизор, долго разговаривать по телефону, отвечать на ваши вопросы односложно. Ему психологически важно мысленно вычеркнуть из своего личного пространства то, что нарушает его гармонию», – пояснил специалист.
В этом случае можно, конечно, обидеться, бросить обвинение, мол «вижу, что я не ко двору» и уйти, хлопнув дверью. Но тогда, возможно, это будет последняя встреча товарищей в этом доме. Мудрее будет смирить гордыню, высказать сожаление, что вынуждены по времени уйти, поблагодарить за что-то, что хозяин успел сделать (было очень вкусно, например) и напоследок сделать еще один комплимент в сторону хозяев или их дома, отметил Ершов.
«Всякое бывает – может, у хозяев действительно были причины вести себя неадекватно, но это никак с вами не связано. Главное – не дайте понять, что увидели негостеприимство хозяев и вините их в этом. И тогда, может быть, со временем вы еще будете «дружить домами», – заключил психолог.