Психолог рассказал, как делать мужчинам комплименты

Если для девушек важно, чтобы говорили комплименты их внешности или характеру и они готовы растаять от слов «ты самая красивая» и «ты такая очаровательная», то мужчин подобные слова совершенно не цепляют.

По словам социального психолога Александра Шахова, формула идеального комплимента для мужчины содержит три элемента.

«Мужчины положительно воспринимают комплименты, которые относятся к физическим или интеллектуальным качествам: например, когда ему говорят, что он умный или сильный. Однако такая оценка — лишь 30% успеха», — подчеркнул эксперт на своем YouTube-канале.

Помимо самого комплимента для мужчины важно, чтобы вы привели доказательства.

«Предположим, вы хотите сказать, что мужчина сильный — тогда укажите на конкретную ситуацию, когда это качество у него проявляется — например, когда он тащит из магазина много пакетов», — объясняет Александр Шахов.

Последний элемент успешного комплимента — задать вопрос, как у мужчины получилось прийти к такому результату.

«В итоге нормальный комплимент может звучать так: «Александр, у вас такие большие бицепсы, а костюм их подчеркивает. Вы занимаетесь в спортзале?» — озвучил один из возможных вариантов эксперт.