Секреты шестого чувства: когда можно слушать интуицию

При принятии решений принято руководствоваться логикой и здравым смыслом. Однако нередко человек будто слышит внутренний голос, который подсказывает ему решение. Это явление принято называть «шестым чувством» или интуицией.

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Ряд исследований демонстрирует, что интуиция может быть результатом накопленного опыта и быстрого распознавания образов на основе предыдущих знаний. Как работает интуиция и кому ее можно слушать, выяснила корреспондент MIR24.TV.

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«Интуиция находится за границами языка, протекая на уровне бессознательного в виде образов, которые зачастую никак не представлены в языке. С точки зрения лакановского психоанализа (метод психоанализа, основанный на учении французского психоаналитика Жака Лакана – прим. ред.), интуиция – это процессы, выходящие за пределы психики. Юнг считал, что интуиция обуславливается работой бессознательного в структурах трансцендентных архетипов. Однако наука пока не может описать феноменологию предчувствия событий и их предвидение, так как они протекают за пределами языковых структур», – прокомментировал медицинский психолог Олег Долгицкий.

Ранее считалось, что интуиция передается в рамках отдельного рода или обуславливается божественным проведением. Возможность проникать в смыслы событий все еще представляется в качестве творческого процесса, который развивается в рамках гуманитарного образования, но далеко не у всех и не всегда. При этом есть люди, у которых интуиция отлично развита без какого-либо серьезного образования, подчеркнул психолог.

«Человек с развитой интуицией всегда полагается на нее, то есть у него не возникает таких вопросов, когда ее слушать можно», – сказал Долгицкий.

Принято считать, что за интуицию отвечает правое полушарие мозга, потому что именно оно ответственно за обработку эмоций, чувств и опыта. В своих исследованиях про интуицию писали Жерар Ходжкинсон, Роберт Бертон, Ричард Фейнман, Даниэль Канеман, однако к консенсусу они так и не пришли, объясняет коуч Анна Липкина.

«Интуиция помогает быстро принимать решения, когда нет времени на логический анализ. А лучше всего она развита у людей, которые доверяют себе и своим предчувствиям. И это не только про мысли, но и про ощущения в теле и эмоции. Поэтому умение понимать, что происходит с тобой – первый шаг к сильной интуиции», – сказала она.

Интуиция, которую часто называют «интуитивным чувством», имеет тенденцию возникать целостно и быстро, без осознания лежащей в основе умственной обработки информации. Интуицию часто называют «внутренними чувствами», поскольку они, кажется, возникают полностью сформированными из какой-то глубокой части [бессознательного]. На самом деле интуиция является продуктом обработки мозга, добавила психолог Юлия Левченко.

«Интуиция заключается не столько во внезапном знании правильного ответа, сколько в инстинктивном понимании того, какая информация неважна и, следовательно, может быть отброшена. Бессознательное – это хранилище автоматических навыков, источник сохраненных воспоминаний, фантазий и снов. Большая часть человеческой мотивации и межличностного влечения также формируется за пределами сознания», – сказала она.

Хотя трудно измерить то, что существует в бессознательном, ученые знают, что даже мимолетные восприятия могут оставить неизгладимые отпечатки в бессознательном. Сознание требует внимания, но информация может фиксироваться в отсутствие направленного внимания. Например, автоматическую обработку информации, лежащую в основе интуиции, можно увидеть в таком явлении, как «дорожный гипноз». Оно возникает, когда водитель проезжает много миль, не задумываясь о том, как ведет машину, прокомментировала Левченко.

«Интуитивные люди имеют особую связь со своим бессознательным, поэтому они могут слышать внутренний голос, который другие игнорируют. Обращая внимание на эти озарения или чувства, они все больше совершенствуют этот канал коммуникации, чтобы лучше расшифровывать сообщения, посылаемые интуицией. Также люди с хорошей интуицией чаще проводят время наедине с собой и способны улавливать сигналы интуиции через такие ощущения, как «ком в горле» или «бабочки в животе», – сказала эксперт.

По словам психолога, люди с хорошей интуицией чаще концентрируются на деталях, которые для других остаются незамеченными. Они способны улавливать множество деталей и предвидеть ближайшее будущее.

«Они эмоционально связаны с другими людьми. Эмпатия – одно из секретных орудий интуиции. Интуитивные люди способны устанавливать контакт с людьми на более высоком уровне, помогать им или замечать, что они переживают трудные времена», – заметила Левченко.

Однако такие эмоции, как разочарование, гнев или обида, подавляют интуицию. Интуитивные люди развивают уверенность в себе, что позволяет им справляться с невзгодами.