Психолог рассказала об эффективных способах борьбы со стрессом

Существует простая и эффективная техника под названием «Квадрат», она заключается в том, чтобы параллельно рисовать на листе квадрат и в этот момент поочередно вдыхать, задерживать дыхание и после выдыхать. Желательно сделать хотя бы пять таких подходов, при этом лучше сидеть во время этого упражнения. Такое простое упражнение поможет сразу успокоиться, — сказала Дугенцова.