4 признака выгорания на работе

Выгорание на работе можно выявить по целому ряду признаков. Например, об этом говорят повышенная раздражительность и снижение продуктивности. При этом выгорание необязательно является признаком того, что человеку пришло время увольняться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог и коуч Александр Кичаев.

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По его словам, о профессиональном выгорании может говорить нежелание идти на работу. В таком состоянии человек просыпается с ощущением того, что ему предстоит идти на каторгу.

Во время рабочей деятельности выгорание может проявляться в самых разных вариантах, отметил Кичаев.

— При выгорании часто наблюдается полное отсутствие интереса к работе, когда человек начинает жить на автомате и приходит к ощущению, что он просто тянет лямку, пашет, ему надо хоть как-то зарабатывать деньги. Он не видит интереса и смысла в работе. Человек становится раздражительным, конфликтует с клиентами, коллегами и начальством. Человек не может сконцентрироваться на деле, всячески отвлекается на посторонние сайты, чаты и так далее, — объяснил эксперт.

Если человек ощущает желание уйти с работы пораньше, считает часы и минуты до окончания рабочего дня, это тоже говорит о выгорании, подчеркнул собеседник «ВМ».

В некоторых случаях решить такую проблему можно без увольнения, уверен психолог.

— Если в компании хороший директор по работе с персоналом или замдиректора по развитию, то обычно они такие вещи замечают. В этом случае задача начальника — понять причины выгорания. Это вполне может быть отсутствие перспектив или нелояльность коллег. Нужно разобраться и, если возможно, внести изменения в рабочий процесс. Тогда выгорание может сойти на нет, — пояснил специалист.