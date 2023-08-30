Могут ли токсичные люди ужиться вместе

В современном обществе мы все сталкиваемся с различными типами личностей, и некоторые из них могут быть токсичными. Токсичные люди обладают негативными чертами характера, которые могут нанести вред окружающим. Однако, интересный вопрос возникает: могут ли такие люди ужиться вместе?

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Согласно исследованию, проведенному в 2018 году в Лондонском университете, токсичные люди могут привлекать друг друга. Исследователи обнаружили, что люди с высоким уровнем агрессии и негативизма имеют больше шансов вступить в романтические отношения с подобными им партнерами. Это объясняется тем, что такие люди могут находить общий язык и понимание друг у друга, основанное на общих негативных установках.

Но долгосрочные отношения между токсичными людьми могут быть неблагоприятными для их психического и эмоционального благополучия. Исследование, проведенное в 2019 году в Университете Миннесоты, показало, что такие отношения часто сопровождаются конфликтами, насилием и эмоциональным стрессом. Токсичные люди могут усиливать друг у друга негативные черты характера и вести к дальнейшему ухудшению отношений.

Психологи также отмечают, что токсичные отношения могут иметь негативное влияние на физическое здоровье. Исследование, проведенное в 2017 году в Университете Южной Калифорнии, показало, что люди, находящиеся в токсичных отношениях, имеют более высокий уровень стресса, что может привести к различным заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые заболевания и депрессия.