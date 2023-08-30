Как перестать чувствовать, что у вас ни на что нет времени: 8 советов

Лишний час в сутках — недостижимая мечта многих, но, к счастью, ощущение времени зависит от вашего восприятия, а не от его измеримого объема. Следующие восемь советов позволят взять ход времени под контроль.

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Откажитесь от многозадачности

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Культ успеха и личной эффективности заставляет браться за несколько дел разом, однако исследования доказывают, что люди, которые работают в режиме многозадачности, менее эффективны: мозгу нужно время на переключение между видами деятельности. Сосредоточиться на множестве вещей одновременно человек не в состоянии. Решение не в том, чтобы делать меньше, а в том, чтобы браться за дела последовательно, не хвататься за все и сразу.

Расставьте приоритеты

Всем дано одинаковое количество времени в сутках, что вы точно успеете, а что, скорее всего, нет — вопрос приоритетов. Придется решить, какие задачи для вас важнее — организовать генеральную уборку или поиграть с детьми, например. Подсказка: те занятия, о пропуске которых вы впоследствии жалеете, первостепенны. В конце концов, немытая посуда не будет жаловаться, что росла без мамы.

Раньше вставайте

Ряд исследований доказывает, что успешным людям свойственно вставать раньше. Даже если вы не грезите личными достижениями, ранний подъем обеспечит вам дополнительное время каждый день. Не этого ли вы хотели? Не обязательно расписывать утро по минутам, возможно, это ваш шанс расслабиться и привести мысли в порядок, пока большинство людей спит.

Откажитесь от лишнего

Еще один вариант заполучить больше времени — это его освободить. Постарайтесь отдавать себе отчет в том, что и для чего вы делаете, вместо того чтобы плыть по течению. Стоит посмотреть на свое расписание строгим критическим взглядом, и в нем наверняка найдется то, что можно не делать вовсе или делать по-другому. Максимально избавляйтесь от рутины и автоматизируйте бесполезные трудозатратные задачи. Например, можно автоматически оплачивать счета и сверять данные лишь раз в несколько месяцев. Или доверить уборку роботу-пылесосу. Помните, что лучшее — враг хорошего, многие вещи более чем достаточно сделать нормально.

Боритесь с рассеянностью

Случалось ли с вами такое, что вы собирались несколько часов и все равно опоздали? Вряд ли тогда у вас было множество жизненно важных задач, скорее всего, вы потратили уйму времени на пустяки, и часы пролетели как минуты. Если вы постоянно отвлекаетесь, теряете предметы и ничего не доделываете до конца, важно разобраться с причинами такого поведения. Если они медицинские, вам к специалистам. А если не хватает силы воли, ее можно натренировать.

Не спешите

Тише едешь — дальше будешь — не пустые слова. В спешке вы чаще ошибаетесь, больше устаете и в конечном счете меньше успеваете. Из-за неоправданной суеты может казаться, что вы находитесь в бурном потоке событий, когда на деле вы не так уж продуктивны. Чем более срочная и ответственная у вас задача, тем нужнее холодный ум. Для него время течет медленнее.

Придерживайтесь распорядка дня

Большинство людей становятся жертвами замкнутого круга: выкроить время на себя получается только на ночь глядя, на здоровый сон, таким образом, его не остается, и через неделю следования такому графику вы чувствуете себя зомби — что после пробуждения, что к вечеру. Рекомендуем в распорядке дня отметить ключевые «дедлайны», которые вы из принципа не будете нарушать. Например, отключать телефон и читать книгу с 22:00 и ложиться спать в 23:00. Прогресс сможете увидеть как минимум по прочитанным страницам. Спорим, у вас «не было времени» на чтение?

Концентрируйтесь на перспективах