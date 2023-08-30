Один из самых частых вопросов, которые интересуют людей, касается мужской и женской энергии. Это многовековая история, которая всегда актуальна.

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Тема различий и взаимодействия мужской и женской энергий особенно волнует тех, кто в данный момент находится в поисках партнера. А все потому, что она затрагивает психологию личности.

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От чего зависит баланс мужского и женского в характере человека, специально для женского журнала "Клео.ру" рассказывает Ирина Шафеева – семейный психолог.

Гармония двух энергий

Известно, что мужские и женские черты присутствуют в каждом из нас. То есть мы наделены качествами, присущими обоим полам.

Пропорции этих двух начал не всегда соответствуют фактической гендерной принадлежности. Тем не менее, мир держится на соединении данных типов энергий. Нельзя сказать, какая из них более сильная и ценная – обе они важны для равновесия в природе.

Женская составляющая несет жизнь, она мягкая и вдохновляющая. Главные ее качества – тяга к теплу, покою, милосердию, эмпатии. Мужской поток более мощный, уверенный и целеустремленный. Он придает импульс движению вперед и воле к победе.

Если обе силы уравновешены и не подавлены, человек живет в гармонии с собой и окружающими. Если же баланс нарушен, то стоит проанализировать ситуацию более внимательно.

Все идет из семьи

Часто поступают запросы о том, почему у женщин иногда преобладает ярко выраженный мужской характер, а у мужчин – более женственные характеристики, манера поведения и темперамент.

Папины дочки

Если опираться на семейную психологию, то соотношение энергий зависит от взаимодействия ребенка и взрослых. То есть человек получает ровно те качества, что заложены в него с детства вовлеченным родителем, который проводит с сыном или дочерью большее количество времени.

Например, молодой человек встречается с девушкой с проявленными мужскими качествами. Это говорит о том, что с 10 до 14 лет, когда формировалась ее личность, максимальное внимание и энергию она получала со стороны папы. Именно отец принимал решение, куда поехать на отдых, распоряжался деньгами, дарил подарки, проявлял себя внутри семьи как стержень, был иерархически высоким и авторитетным в жизни девочки.

Соответственно, она унаследовала все эти качества от значимого родителя. Поэтому у девушки преобладает мужской тип темперамента, и в романтических отношениях она будет играть ведущую роль. Вместе с этим, ее молодой человек может проявлять в партнерстве женские черты.

Мамины сыночки

Другой пример: семья, где растут мальчики, распадается. Мужчина устраняется от воспитания, или бывшая супруга начинает ограничивать его общение с детьми.

Соответственно, мама становится тоталитарно задействованной в воспитании сыновей. Она выдает деньги на карманные расходы, разбирается с уроками, дает поручения и параллельно выступает тренером во всех сферах.

Именно женщина контролирует учебу, распорядок дня и результаты будущих мужчин, занимая сильную и авторитарную позицию. Она возглавляет процесс формирования мужской личности ментально, физически и психологически. Скорее всего, ее сыновья вырастут людьми с преобладающими женскими энергиями.

Порядок появления детей в семье

Отметим также влияние порядка появления детей в семье на комплементарность взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

Так, если молодой человек был первым сыном в семье, то в дальнейшем при построении отношений это будет вести его к главенствующей, лидирующей роли. Так же происходит, если он родился вторым, но первой была девочка. И, соответственно, комплиментарным будет, если его избранницей станет девочка, которая была рождена не первым, а вторым, третьим или последним ребенком в семье. В этом случае роли будут выстроены комфортно.

Противоположности притягиваются

Показатели мужской и женской энергетики учитываются при выборе партнера. Часто девушки мечтают иметь рядом человека сильнее себя. Но если они росли под влиянием отца, то во взрослой жизни могут оказаться во власти иллюзий. «Папиным дочкам» будет крайне трудно найти себе равную пару, так как в них преобладают мужские качества.

Характерным женщинам обычно попадаются психологически слабые партнеры. Дело в том, что в их видении этого мира уже запрограммировано, что они будут притягивать к себе недостающую женскую энергию как раз через мягкотелых мужчин.

И наоборот, более женственные девушки, которых воспитывали в основном мамы, находят взаимоотношения с сильным человеком. Так они добирают отцовскую, мужскую энергию, ведь именно этого им не хватало в детстве. Такой вариант союза также считается комплементарным.