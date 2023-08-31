Ставшим жертвами шантажа из-за интимных фотографий дали совет

Коуч по отношениям Дейдре Сандерс посоветовала мужчине, у которого вымогают деньги из-за интимных фотографий, отказаться платить и признаться жене в наличии компрометирующей переписки. Ее совет приводит The Sun.

© Лента.ру

К Сандерс обратился мужчина, ставший жертвой шантажа из-за интимной переписки с 20-летней девушкой, с которой познакомился в интернете. Он рассказал, что по просьбе незнакомки отправил ей свои обнаженные снимки. Через пару дней она стала угрожать, что покажет их его жене, и потребовала деньги за молчание.

«Она знала, где я живу и работаю, что я женат, и все о моей семье», — пожаловался мужчина.

По словам читателя, он испугался и дал аферистке требуемую сумму, но спустя неделю она написала вновь. На этот раз ее запросы удвоились. Мужчина признался, что больше не может платить и боится потерять семью из-за совершенной им ошибки.

«Мне отчаянно нужна помощь, прежде чем ситуация окончательно выйдет из-под контроля», — обратился он к Сандерс.

В ответ на письмо коуч указала, что в подобных ситуациях нельзя идти на поводу у преступника и давать деньги, так как требования будут постоянно расти. Сандерс посоветовала преодолеть страх, сознаться жене в произошедшем и обратиться за помощью в полицию.