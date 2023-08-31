10 советов, как пережить предательство и продолжать верить людям

Наши предки смогли выжить в дикой природе благодаря тому, что объединились в группы. Для полного благополучия нам нужны устойчивые и надёжные социальные связи. Этих связей не должно быть много, но они должны быть крепкими.

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Согласно исследованиям британского антрополога Робина Данбара, первый круг самых близких нам людей составляет всего 5 человек, а второй круг близких насчитывает примерно 15 человек. Для спокойной жизни среди окружающих нам достаточно 15-20 близких людей. И если у нас таковых нет, то древний мозг запускает стресс-реакцию, так как оценивает уменьшение количества устойчивых социальных связей как уменьшение шансов на выживание.

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При этом все мы реалисты и понимаем, что близкие нам люди могут меняться, могут находить себе новых друзей, забывать нас, а могут и вовсе предавать. Пусть это не покажется странным, но опасность на самом деле в данном случае кроется не в самом предательстве близкого человека, а в том, что такое предательство может привести к потере нашего доверия к другим людям.

С одной стороны, всё выглядит закономерно. Близкий человек предал, нам стало плохо, и, чтобы этого не повторялось, мы не готовы больше никого близко к себе подпускать. С другой стороны, потребность в близких отношениях никуда не исчезла.

Как же быть? Как продолжать верить людям после предательства? Предлагаю учесть несколько рекомендаций.

1. Определиться со смыслами!

У каждого человека своё понимание того, что принято называть дружбой. Одни считают, что чем ближе отношения, тем больше можно хамить и «садиться на шею» близким. Другие считают, что ради дружбы, должны не учитывать свои интересы и интересы своей семьи. Третьи считают, что «раз ты мне друг, значит, ты мне должен…»

Когда мы общаемся с людьми, мы должны чётко осознавать, соответствует ли их понимание дружбы нашему? Стоит избавиться от долженствований!

Долженствование — это свод нерушимых правил для себя и окружающих. Если, например, мы считаем, что друг должен быть всегда на связи или никогда не отказывать в помощи, так как сами всегда так поступаем, то, скорее всего, нас ждёт разочарование, так как другие могут закладывать другой смысл в дружеские отношения.

Не имеет никакого смысла требовать от других того, что мы сами себе напридумывали, так как люди вовсе не обязаны соответствовать нашим ожиданиям, как собственно и мы тоже.

2. Избавиться от иллюзий!

Да, именно так. Дело в том, что природа не создавала нас, чтобы сделать счастливыми. Все виды на земле созданы с одной целью выживания. И не стоит жить в иллюзиях, что все вокруг только и живут нашими интересами и думают только о нас. Мы же так не делаем. Тогда, почему другие должны.

Любые отношения между людьми строятся на основе каких-то выгод друг для друга. Кто-то нам даёт новую интересную информацию, кто-то может успокоить, кто-то может дать дельный совет и т.п.

Если мы общаемся с кем-то, значит, у нас есть для этого внутренняя выгода. И у другой стороны тоже должна быть такая выгода. И как только одна из сторон понимает, что выгода закончилась, она может «слить» отношения.

Например, часто бывает, когда друг «пошёл по карьерной лестнице» и стал общаться с более богатыми и власть имущими, в результате чего всё реже стал вспоминать про вас. Да — это неприятно. Но это жизнь и это нормально. Просто у вашего друга появились новые знакомства с более лучшими выгодами и его мозг внёс тех людей в список «близких», а вас оттуда удалил.

3. Включить круг контроля!

У нас есть тенденция верить в то, что можем контролировать или, по крайней мере, влиять на результаты событий, на которые на самом деле мы повлиять не можем. Не стоит себя обманывать и пытаться искать объяснение тому, почему кто-то нас предал и что мы могли это предотвратить.

Мысленно нарисуйте круг. А теперь вносите внутрь круга лишь то, на что вы можете повлиять. А то, на что вы повлиять не можете, выносите за пределы этого круга.

Такой навык стоит развивать для того, чтобы понимать, в каких случаях вопрос находится в поле нашего контроля и требует его решения, а в каких случаях не имеет смысла переживать, так как он лежит вне плоскости нашего контроля.

Если человек нас предал — это его выбор и ему с этим жить. Изменить мы это никак не можем, тогда и смысла об этом думать никакого нет. Стоит сделать выводы и идти дальше.

4. Убрать обобщения!

Не стоит делать из одного или нескольких фактов предательств общего вывода про всех людей. Наш мозг очень любит обобщать. Один раз изменил мужчина — все мужчины — изменщики. Один раз предала подруга — все подруги — предательницы. Но ведь это же не так.

5. Отключить фильтрацию!

Наш мозг любит искать и находить доводы ранее принятым концепциям или выводам. И если он (наш мозг) пришёл к тому, что людям нельзя доверять, то будет искать этому различные аргументы, подтверждая самому себе истинность сделанных выводов. Но при этом он, как правило, игнорирует те, факты, которые опровергают эти суждения.

Например, вас предала лучшая подруга и теперь вы считаете, что нельзя никому доверять. Задайте себе вопрос, а остальные люди вокруг вас тоже предавали? Прямо все, с кем вы общались — все предатели? Очевидно, что нет, но мозг этого не замечает, точнее, не хочет замечать.

6. Отключить чтение мыслей!

Нам часто кажется, что мы знаем, о чём думают другие люди. И если мы пережили предательство со стороны близкого человека, то, скорее всего, мысли других относительно нас будут «читаться» через призму этой негативной истории, вызывая постоянные подозрения в отношении мыслей окружающих нас людей и их искренности. Стоит признать тот факт, что о чём думают другие люди нам доподлинно не известно.

7. Отключить персонализацию!

Помимо того, что мы практически всегда якобы «знаем», о чём думают другие, мы почему-то уверены, что они всегда думают о нас, обсуждают наше поведение или какие-то промахи и поэтому уже «планируют» план очередного предательства. У каждого из нас своя жизнь и, как правило, мы заняты тем, что думаем о себе, своей семье и своих планах.

Мало кто из нас тратит время, постоянно думая о ком-то. Так что не стоит себе льстить и думать, что у других людей нет собственных жизненных проблем, кроме как думать о нас. И не просто думать, но и критиковать и осуждать, планируя вычеркнуть нас из своей внутренней стаи.

8. Перестать прогнозировать!

Испытав неприятные чувства после предательства, мы постоянно опасаемся возможного повторения и заранее прогнозируем наступление не желаемых последствий от возможного общения, хотя не имеем достаточных доказательств таким прогнозам.

9. Перестать преувеличивать!

Наш мозг любит делать «из мухи слона» и преувеличивать значение каких-то событий, ситуаций, слов или поступков. В таких случаях рекомендуется довести свои выводы до абсурда, задавая один и тот же вопрос «Что дальше?»

Ну, предала подруга и рассказала ваш секрет ещё кому-то. Что дальше? Ну, стало известно кому-то, что вы не такая идеальная, какой хотели бы выглядеть в глазах других. Что дальше? Ну, перестало с вами после этого общаться несколько человек. Что дальше?

Какая трагедия-то случилась? Что кому-то ногу отрезали из-за этого или дом сгорел? Нет? Тогда, может не имеет смысла пестовать жалость к себе и преувеличивать житейскую неурядицу до вселенских размеров?

10. Войти в поток жизни!

Стоит постараться отказаться от какой-либо оценки происходящих в жизни событий и относиться ко всему, как к чему-то просто протекающему. В жизни есть место всему и надёжным друзьям, и предателям.

Когда начинаешь это просто принимать, то приходишь к выводу, что предатели не заслуживают того, чтобы из-за них мы избегали общения с верными и надёжными друзьями. А кто из них кто, покажет время и жизнь.