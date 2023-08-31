Жена Ивлева присоединилась к Тодоренко в шоу «Мамы Пятницы»

Супруга шеф-повара Константина Ивлева Валерия станет ведущей одной из рубрик нового сезона шоу «Мамы Пятницы». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

© Газета.Ru

Журналистка будет разбирать популярные поисковые запросы будущих и молодых мам из интернета по типу «Что делать, если малыш косоглазит?» или «Как избежать послеродовой депрессии?». В поиске ответов новой ведущей будут помогать профессиональные врачи.

Как призналась Ивлева, она мечтала работать на телевидении. Ей нравится в роли ведущей: она чувствует себя на своем месте и работа ее заряжает.

«В нашей семье теперь двое телеведущих. Муж относится к моей новой работе очень хорошо, поддерживает во всем. Для него важно, чтобы женщина развивалась и занималась любимым делом», — подчеркнула женщина.

Журналистка — вторая официальная супруга известного шеф-повара. Влюбленные поженились в феврале 2021 года, а в ноябре того же года стало известно, что пара ждет пополнения в семье, и в апреле 2022 года у них родилась дочь Ника.

Ивлева вспомнила, что была очень тревожной мамой.

«Помню, как натирала уксусом Нику во время болезни, потому что мне этот способ посоветовала подруга, у которой трое детей. Однако я поняла, что это не моя история, и стала спокойнее реагировать на ситуации, связанные со здоровьем ребенка. Сначала даю ее организму самому побороться с болезнью, а если он не справляется, то начинаю лечение», — заявила она.

Проект «Мамы Пятницы» — шоу, в котором молодые мамы и эксперты дают советы по уходу и воспитанию детей, делятся рецептами и лайфхаками, тестируют «родительские» гаджеты и многое другое. Его ведущие — Регина Тодоренко, Ассоль и Валерия Ивлева.