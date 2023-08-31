Психолог назвала способы распознать пассивную агрессию и противостоять ей

Уберечься от пассивной агрессии помогут проработка психологических травм, повышение самооценки и установка личных границ, полагает психолог-сексолог Риналия Сафина. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, как распознать признаки скрытой агрессии, и назвала способы правильно противостоять ей.

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По сути, пассивная агрессия — это невозможность правильно выражать свои негативные эмоции, объяснила Сафина. Чаще всего человек, на которого она направлена, даже не виноват в причинах ее появления. По словам психолога, люди, которые применяют этот метод в коммуникации с другими, обычно очень не уверены в себе, имеют большое количество психологических травм. Также зачастую у них нарушено восприятие безопасности. Таким людям все время кажется, что кто-то пытается их обидеть, поэтому они живут по принципу «лучшая защита — это нападение».

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В качестве некоторых примеров пассивно-агрессивного поведения Сафина выделила:

Пассивная агрессия обычно формируется в детском или подростковом возрасте как способ скрыть гнев или злость при запрете выражать эти чувства. «Не смей кричать», «замолчи» — такие фразы родителей и других значимых взрослых приводят к формированию постоянного скрытого недовольства Риналия Сафина

Для того, чтобы не попасться в эту ловушку и не стать пассивно-агрессивной личностью, Сафина посоветовала тренировать эмоциональный интеллект. По ее словам, чем лучше человек будет понимать себя, тем понятнее ему станут другие. «Чтобы уберечься от пассивной агрессии в будущем, надо проработать свою самооценку, психологические травмы и отстроить личные границы. Также полезно будет научиться правильно проживать свои эмоции. Если вас что-то беспокоит — разберитесь с этим, а не оставляйте ситуацию на самотек», — посоветовала психолог.