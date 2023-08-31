Почему люди после 50 лет теряют интерес к жизни

Чем старше становится человек, тем меньше мотивации остается у него, чтобы выполнять привычные дела или учиться чему-то новому. Почему люди старше 50 лет часто теряют интерес к жизни и можно ли на это повлиять, «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта Алексея Вилкова.

© Вечерняя Москва

По его словам, в возрасте 50 лет как у женщин, так и у мужчин наступает кризис, связанный с подведением итогов жизни и достижений — в карьере, создании семьи и дополнительных сферах интересов.

"Им кажется то, что они имеют сейчас, — это некий максимум, большего достигнуть они уже не успеют. Отсюда и появляется определения пассивность, нежелание что-либо делать и жить на автомате", — рассказал Вилков.

Еще один фактор, который влияет на состояние человека и его мотивацию заниматься делами в свободное время, — психологические расстройства, продолжил специалист.

"У людей на фоне кризиса 50 лет могут возникать депрессии и переживания, периоды сниженного настроения, апатии. Отсюда отсутствие мотивации и снижение жизненной активности", — объяснил психотерапевт.

С возрастом внутренние резервы людей тоже истощаются, уменьшается общий уровень энергии и сил. Это тоже влияет на желание заниматься чем-либо, подчеркнул Вилков.

"В молодости у человека больше сил, возможностей, оптимизма и желания. С возрастом этот запал снижается, и при этом накладываются внешние переживания, стрессы и хронические заболевания", — отметил врач.

Однако выход из ситуации есть, успокоил специалист. Для этого просто необходимо выработать дисциплину.

"Важно ставить перед собой новые задачи, вести дневник целей. Возможно, стоит познакомиться с новыми людьми, которые будут мотивировать на новые занятия и активный образ жизни", — посоветовал психотерапевт.