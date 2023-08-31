Как справиться с грустью из-за окончания лета

Лето подходит к концу. Кто-то начинает хандрить и жалеть об упущенных возможностях, другим тяжело осознать, что с приходом осени придется усиленно работать или учиться. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, как же смириться с тем, что лето прошло.

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По словам специалиста, окончание летнего сезона часто ассоциируется у людей с концом всего светлого и радостного.

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"Они вспоминают, что совсем скоро начнутся холода, световой день будет уменьшаться, ночь увеличиваться и условия для жизни станут менее комфортными. Люди начинают испытывать уныние и сожалеть о том, что они не насладились летом, не успели отдохнуть", — отметила психолог.

Попробуйте поработать с эмоциями

Однако все зависит от восприятия. Если человек хочет грустить, то он и будет это делать. Важно научиться понимать свои эмоции и работать над ними, считает Наумова.

"Человеку нужно уметь осознавать, какие чувства он испытывает. Если вы понимаете, что впадаете в хандру, то необходимо поймать эту эмоцию и осознать, где она отражается в теле. Например, это может быть напряжение в спине или комок в горле. Нужно постараться изменить это состояние, мысленно уменьшать его, чтобы постепенно оно полностью исчезло", — порекомендовала специалист.

Создавайте себе настроение

Психолог подчеркнула: человек может быть счастлив в любое время года и самостоятельно создавать себе настроение.

"Нужно наполнить свою жизнь позитивом, научиться самому создавать себе настроение и выбирать, как реагировать на перемены погоды и изменение сезонов. Человек может быть счастлив в любое время года. Нужно избавиться от стереотипа, что только летом наступает время счастья и любви", — посоветовала Наумова.

Ставьте новые цели

По ее мнению, осенью обязательно нужно строить планы и идти к новым целям. Когда человек увлечен и чем-то заинтересован, ему никогда не бывает скучно и грустно.