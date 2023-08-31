4 типа людей, которых стоит избегать в общении

Довольно часто нас окружают люди, которые совсем не желают нам счастья, при этом они остаются нашими хорошими знакомыми и даже друзьями. Но не сами ли вы их удерживаете рядом с собой?

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Мы собрали в нашем материале типы людей, от которых стоит держаться подальше, если вы не планируете разрушать свою самооценку.

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Вечные критики

Кажется, что друг просто критикует общую знакомую или же высказывает свое мнение относительно вашей последней покупки. Однако если подобное поведение — отличительная черта вашего друга, будьте очень осторожны — вы даже не заметите, как его критика уже в ваш адрес подорвет вашу самооценку. Ему бесполезно доказывать свою значимость или правоту, такой человек пытается поднять свой статус за счет принижения других людей. Исправить это невозможно, а вот исключить из круга знакомых — вполне.

Зависимые люди

Опасный тип людей, который знаком, наверное, каждому. На первый взгляд, такие люди не приносят вреда своему окружению, по крайне мере, пока их увлечение алкоголем или запрещенными веществами не становится серьезной проблемой, но очень скоро они притянут и вас в свою компанию любителей собраться «отметить» что-нибудь. Человек может даже обижаться, если вы откажете, поэтому так важно уметь говорить твердое «нет». Не поддавайтесь и если вас настойчиво склоняют разделить вредную привычку из раза в раз, откажитесь от общения с этим человеком.

Ретроград

Излишне консервативные люди также могут стать причиной вашей личностной стагнации. Любые перемены в жизни или новшества приводят такого человека чуть ли не в бешенство — ведь все должно работать так, как он привык. Стоит ли говорить, что такие люди неисправимы? Кстати, такие люди обожают вести долгие беседы, выставляя себя специалистом по всем вопросам, и, не дай бог, вы начнете с ним спорить. Долгое общение с таким персонажем может привести, опять же, к проблемам с самооценкой.

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