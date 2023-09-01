Почему людям бывает трудно уйти от плохого партнера

Ученые назвали главные психологические ловушки, мешающие людям навсегда расстаться с неподходящим партнером. Проблема кроется в механизмах подкрепления и поощрения, сообщает Psychology Today.

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По словам американского психолога и специалиста по поведенческой терапии Сета Гиллихана, неудачные отношения могут вызывать зависимость из-за склонности человека надеяться на улучшение ситуации. В этом случае даже небольшие позитивные перемены дают стимул не разрывать приносящую несчастье любовную связь.

Эксперт сравнил такое поведение с экспериментами, в которых лабораторные животные должны были нажимать на рычаг для получения лакомства. Система была настроена таким образом, что пища выдавалась непредсказуемо — иногда награда появлялась после одного нажатия, иногда после пяти, а иногда — после 20 нажатий на переключатель.

Наблюдения показали, что перспектива поощрения побуждает выполнять одни и те же действия снова и снова в надежде на результат.

Психолог отметил, что даже незначительные улучшения в плохих отношениях дают людям двойной стимул, поскольку наш мозг получает поощрение не только за позитив, но и за устранение негатива.

Психологическое вознаграждение и хорошие чувства к партнеру значительно усложняют расставание раз и навсегда.