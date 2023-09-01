Как сделать выбор: 5 советов от психотерапевта

Подсказываем, что нужно делать, когда наступает момент принятия непростого решения.

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Иногда наступает тот самый момент — надо принять решение. Уйти или остаться? Уволиться или подождать еще? Закончить отношения или дать им второй шанс? Продлить аренду или сменить жилье?

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Бывает, что выбор нам мешают сделать сомнения, страхи, убеждения или другие причины.

В своей работе «Триггер к переменам» Дэвид Ричо — психотерапевт с 50-летним опытом — объясняет, как избежать «ментальных ловушек» и сделать осознанный выбор. Публикуем 5 идей из книги.

Скажите «нет» своему страху

Страх — главная причина, которая останавливает наш порыв сделать первый шаг. Мы боимся неизвестности, перемен, нехватки привычного и того, что не сможем выжить, предоставленные сами себе. Все это — сомнения в собственной автономии, то есть способности жить в соответствии со своими глубинными потребностями, ценностями и желаниями. Отношения с другими людьми или даже болью могут быть надежным убежищем от внешнего мира, в котором мы, по нашему мнению, не способны существовать.

Альбер Камю в своей книге «Посторонний» написал вдохновляющие строки: «В разгар зимы я нашел в себе непобедимое лето. И счастлив этому. Потому что, как бы жизнь ни теснила меня, внутри найдется кое-что посильнее, способное дать отпор». Сопротивление не забирает, а вселяет смелость. Когда страх сковывает, возразите: «Минуточку! Я верю, что всегда сильнее, чем подсказывает мне напуганный разум».

Отвага и уверенность открывают доступ к безопасности и надежности внутри себя, независимым от других.

Усмирите внутреннего критика

Внутренний критик — эхо всех, кто судил нас на протяжении жизни: родственников, друзей, школы, общества. Мы усвоили этот образ мышления и теперь пользуемся им. Упреки из прошлого запоминаются лучше всего, особенно родительские. Их голоса живут своей жизнью у нас в голове, поэтому кажется, что мы сами так думаем. Однако это лишь голоса искусных чревовещателей.

Первый шаг к усмирению внутреннего критика — заметить, что он всегда выражается категорично: «Ты во всем виноват. Это все, что ты из себя представляешь». Ему не нравится идея перемен, поэтому он мешает нам развиваться и запугивает нас. Он требует самопорицания, самоотрицания, самобичевания. Он всегда обобщает, и вместо, например, «я ему не нравлюсь» получается «я никому не нравлюсь». Можно заставить замолчать внутреннего критика — это враг, который говорит, что вы не способны на разумный выбор и у вас нет вариантов. Усмиряют его не кнутом, а увещеваниями, постепенно склоняя на свою сторону. Скажите себе: «Голос, который я так часто слышу, не мой. Пусть высказываются те, кто поддерживает меня».

Хорошая новость: раз критик существует только в нашем воображении, то его можно заменить на заботливого родителя или чуткого наставника, который всегда утешит и подбодрит. Для начала попробуйте выполнить практику «Движение из прошлого в настоящее». Запишите в дневник три негативных утверждения своего внутреннего критика. Вспомните, когда впервые услышали их, — скорее всего, это было в детстве. Уместно ли это было тогда? А сейчас? Вам было стыдно? Кто вам это сказал? Где вы это услышали? Вам пытались помочь или вас ругали? Искать виноватых не надо, вам нужна только информация.

Избавьтесь от сожалений

Сожалеть — любимое занятие внутреннего критика. Это сетования о сделанном в прошлом выборе, который теперь кажется ошибочным. Поскольку прошлое нельзя изменить, сожаления о нем никуда не деваются. Наша задача — осознанно и эффективно избавиться от них. Начните с мысли: одно событие из прошлого не описывают всю картину. Сожаления нужны внутреннему критику, чтобы удерживать нас на месте:

«Уже ничего не исправить, нет смысла браться за новое. Это голос страха — короля сожалений. Если принять тот факт, что все когда-нибудь ошибаются, неправильно поступают и совершают неразумный выбор, вам больше не будет стыдно. Вы примете человеческую природу со всеми ее особенностями. Нам кажется, что распространенные человеческие недостатки есть только у нас. Сожаления вырастают из неведения: "Такое могло случиться только со мной».

Все делают глупости, если не сказать больше. Попробуйте проработать сожаления в дневнике. Для этого выясните, к каким сферам жизни они относятся. Возьмите все свои досады, неудачи, ошибки и подумайте, как они вписываются в вашу жизнь и как извлечь из них пользу. Вы заметите повторяющуюся тему, на которую раньше не обращали внимания. Важно: заполняя дневник, мы намеренно ищем качества, которые подавляли и не признавали за собой. Это может показаться опасным, поэтому лучше выполнить практику, когда вы одна. Скажите себе: «Я признаю свою темную сторону только перед собой». Это наполнит вас энергией, которую вы сдерживали раньше, сами того не замечая. Попробуйте футуризацию сожаления: не ругайте себя за ошибки, а похвалите за то, как многому они вас научили. А потом пообещайте себе не повторять их. Так вы проектируете лучшее будущее.

Наблюдайте без оценки

Мы размышляем над перспективами отношений с любимыми, друзьями и коллегами. Есть ли у этих отношений будущее? Мы этого не знаем, но можем ждать ответ. Для этого надо стать осознанными свидетелями всего происходящего. Наблюдайте за собой и партнером, но не оценивайте ничьи поступки. Например, человек нарушает наши границы или пытается нас контролировать. Мы указываем ему на это без претензий, как на факт, только один раз. И ждем, изменит ли он свое поведение.

Следите за своими чувствами и делитесь ими с партнером. Обращайте внимание на его реакцию. Сходите к семейному психологу и попробуйте следовать его рекомендациям. Обратите внимание, следует ли им другой человек и намечаются ли положительные изменения. В одно прекрасное утро вы проснетесь, точно зная, уйти вам или остаться. Выбор будет ощущаться как данность, а не как вынужденная мера. Подходящий момент пробьет на часах при условии осознанного свидетельства.

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