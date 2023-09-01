Как пробуждение в 5 утра изменит вашу жизнь в лучшую сторону

Режим позволит достичь целей, избежать заболеваний и стать успешнее.

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Ранний подъем не просто даст вам дополнительное время, но и позволит достичь поставленных целей.

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Перестроить график — самый простой и действенный способ добиться желаемого и полностью изменить жизнь.

Почему ранний подъем помогает стать продуктивнее

Одна из самых очевидных причин — появление дополнительного времени для себя. В это время дети и супруг чаще всего спят, рабочие чаты не беспокоят. Можно заняться спортом, выйти на прогулку, приготовить самый эстетичный завтрак. Раннее утро может стать только вашим временем: медитируйте, займитесь составлением планов и расписаний. Всего 2 часа могут полностью изменить ваше настроение на день.

К тому же, ученые уверяют, что эволюционно в нас заложено, что именно ранним утром мозг открыт для решения сложных задач. Если вы давно не можете понять, как выполнить проект, на рассвете вас обязательно озарит гениальная идея. Кроме того, ранний подъем станет прекрасным фильтром, через которые просеются все ненужные дела.

Придется раньше ложиться спать, а значит, отпадут вечерние «залипания» в социальных сетях, просмотр серии за серией или часовые разговоры с подружкой.

Перенос свободного времени на утро выстроит день значительно продуктивнее.

Вырабатывать привычку

Научиться вставать в пять утра не так сложно, как кажется на первый взгляд. Прежде всего, найдите цель и мотивацию. Любое действие выполнять проще, если знать, зачем вам это. Подумайте, как вы распорядитесь утренними часами, представьте, как занимаетесь йогой на рассвете, в тишине пьете кофе или отвечаете на рабочие письма, так день в офисе станет значительно легче.

План должен вас заряжать. Вспомните, с каким удовольствием вы просыпались перед поездкой в аэропорт. Пусть каждое утро станет таким же ярким, думайте, чем вы будете завтракать, как включите музыку и поможете телу проснуться.

Кстати

Именно ранний подъем помогает телу подстроиться под циркадные ритмы, а это снижает риск онкологических заболеваний, выравнивает уровень сахара в крови, дарит бодрость. Найдите радостный будильник. Некоторым больше всего нравится световые будильники, которые аккуратно выводят из состояния сна, другим подходят радостные бодрящие песни. И не корите себя, если у вас не получается вставать в одно и то же время.