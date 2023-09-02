5 принципов, как общаться с дураками и не поддаваться их влиянию
Даже если вы не причисляете себя к первым умам человечества, наверняка на вашем жизненном пути встречаются не самые приятные личности, которых вы искренне считаете дураками (и дурами). Если минимизировать общение никак не выходит, помогут следующие советы.
Не требуйте от них многого
Если вам удалось себя окружить образованными и мудрыми людьми, вам можно только позавидовать. При этом если вы и сами обладаете сообразительностью и высоким интеллектом, то понимаете, что все люди разные и первый встречный незнакомец, раздражающий своей глупостью, вероятно, окажется все же в чем-то силен, если узнать его поближе. Не каждый пишет научные статьи, мир многообразен — постарайтесь делать акцент на сильных сторонах неумных, на ваш взгляд, личностей. Не давайте негативному восприятию портить вам настроение.
Не навязывайте свое мнение
Если бурно реагировать каждый раз, когда кто-то с вами не согласен, не заметите, как вас саму начнут считать человеком склочным и недалеким. Вы не обязаны никого учить уму-разуму — дурак на то и дурак, что не изменит своего мнения ни при каких обстоятельствах. Просто останьтесь при своем и имейте в виду, что существует альтернативная позиция. Если вы знаете, что человек заблуждается, считайте, что у вас преимущество. Главное, не устраивать конфликт, который может причинить ущерб, вне зависимости от уровня IQ.
Держите дистанцию
Если вы убеждены, что человек своему языку не хозяин и не отличается житейской мудростью, самая большая ошибка — добровольно раскрыть ему личную информацию и сплетничать. Неизвестно, какие метаморфозы претерпят ваши секреты. Но можете не сомневаться, слухи пойдут просто невероятные. Поэтому от дураков лучше держаться подальше, если не физически, то по крайней мере эмоционально. А поболтать по душам вы всегда можете с надежными и понимающими людьми.
Проявите снисходительность
Первая реакция на глупый поступок — желание сделать замечание на эмоциях. Но для хорошего физического самочувствия и психического здоровья иногда полезнее промолчать. Не слишком ли много чести дуракам — обращать внимание на их глупые выходки? У вас всегда есть выбор — пойти дорогой гнева или милосердия. Лучше мысленно пожалеть несмышленых, чем испортить себе настроение бессмысленной перепалкой.
Уточните первоисточник
Если спор с человеком, интеллектуальные способности которого вы цените невысоко, уже завязался, постарайтесь не раздувать из него масштабный скандал: чаще всего достаточно вставить палки в колеса оппоненту — дискуссия вскоре заглохнет. Спокойно уточняйте сказанное, попросите назвать конкретные цифры, не стесняйтесь узнать, откуда человек черпает информацию, которая вам видится бредом. Вы таким образом проявите не агрессию, а интерес, а он начнет сомневаться в своей правоте — дураки редко обладают энциклопедическими знаниями и, как правило, не могут вспомнить, чем вдохновились: где-то читали и что-то такое слышали. Что и требовалось доказать.