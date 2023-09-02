5 принципов, как общаться с дураками и не поддаваться их влиянию

Даже если вы не причисляете себя к первым умам человечества, наверняка на вашем жизненном пути встречаются не самые приятные личности, которых вы искренне считаете дураками (и дурами). Если минимизировать общение никак не выходит, помогут следующие советы.

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Не требуйте от них многого

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Если вам удалось себя окружить образованными и мудрыми людьми, вам можно только позавидовать. При этом если вы и сами обладаете сообразительностью и высоким интеллектом, то понимаете, что все люди разные и первый встречный незнакомец, раздражающий своей глупостью, вероятно, окажется все же в чем-то силен, если узнать его поближе. Не каждый пишет научные статьи, мир многообразен — постарайтесь делать акцент на сильных сторонах неумных, на ваш взгляд, личностей. Не давайте негативному восприятию портить вам настроение.

Не навязывайте свое мнение

Если бурно реагировать каждый раз, когда кто-то с вами не согласен, не заметите, как вас саму начнут считать человеком склочным и недалеким. Вы не обязаны никого учить уму-разуму — дурак на то и дурак, что не изменит своего мнения ни при каких обстоятельствах. Просто останьтесь при своем и имейте в виду, что существует альтернативная позиция. Если вы знаете, что человек заблуждается, считайте, что у вас преимущество. Главное, не устраивать конфликт, который может причинить ущерб, вне зависимости от уровня IQ.

Держите дистанцию

Если вы убеждены, что человек своему языку не хозяин и не отличается житейской мудростью, самая большая ошибка — добровольно раскрыть ему личную информацию и сплетничать. Неизвестно, какие метаморфозы претерпят ваши секреты. Но можете не сомневаться, слухи пойдут просто невероятные. Поэтому от дураков лучше держаться подальше, если не физически, то по крайней мере эмоционально. А поболтать по душам вы всегда можете с надежными и понимающими людьми.

Проявите снисходительность

Первая реакция на глупый поступок — желание сделать замечание на эмоциях. Но для хорошего физического самочувствия и психического здоровья иногда полезнее промолчать. Не слишком ли много чести дуракам — обращать внимание на их глупые выходки? У вас всегда есть выбор — пойти дорогой гнева или милосердия. Лучше мысленно пожалеть несмышленых, чем испортить себе настроение бессмысленной перепалкой.

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