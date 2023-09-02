Жить без оглядки на других: 5 секретов раскрепощения

Певец Владимир Брилёв — о том, как быть свободным без ограничений.

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Раскрепощенное поведение это умение быть свободным от стеснений и ограничений, которые зачастую сидят только в нашей голове. Раскованность позволяет человеку жить без постоянной оглядки на других и мыслей «а что скажут люди?», ведь если они и захотят вас раскритиковать или осудить, то всегда получат спокойный, но уверенный отпор. Раскрепощенные личности легко завязывают знакомства, реализуют свои желания и чувствуют себя комфортно в любой ситуации. Если вы мечтаете заметно упростить себе жизнь и развить столь бесценное качество, узнайте главные секреты, которые помогут достичь успеха.

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Начните думать о себе в позитивном ключе

Даже мысли, которые не облекаются в слова, обладают поразительной силой. Они заставляют нас действовать определенным образом и нередко выбирать негативную поведенческую модель. Если вы постоянно предаетесь плохим установкам, например, «я слишком застенчив для этого» или «у меня никогда так не получится», результат окажется соответствующим. Начните думать о себе позитивно, осознав свою ценность, значимость и способность достигать поставленной задачи. Напоминайте своему подсознанию о том, что являетесь интересным человеком, который нравится окружающим людям, а далее переходите к практическим занятиям.

Набирайтесь опыта

Предположим, что вы хотите стать более раскрепощенным, но не знаете, с чего начать. Чтобы чувствовать себя увереннее на публике, для начала необходимо набраться опыта в повседневной обстановке. Например, вы легко можете тренироваться на окружающих людях, оттачивая таким простейшим способом уверенность. Спросите у незнакомца, как пройти к ближайшему супермаркету, сделайте комплимент продавщице цветов, похвалите прическу коллеги из соседнего отдела. Зачастую стеснительные люди в глубине души мечтают стать более общительными и активными, но из-за внутренних комплексов молчат и проходят мимо. Если вам необходимо задать вопрос или хочется выразить свой восторг, просто делайте это без внутренней оценки «а уместно ли мое поведение?»

Смотрите на себя со стороны

Наверняка, многие слышали о способах, которые рекомендуют использовать начинающим актерам и людям, чья профессиональная деятельность связана с публичными выступлениями. В основе таких методов лежит работа с камерой для снятия зажимов. Вы можете записать на видео любой фрагмент со своим участием: монолог, рассказ любимого стихотворения, интересную сцену из фильма. Посмотрите, как вы выглядите в глазах окружающих, и постарайтесь улучшить свои навыки, например, с помощью изменения основной позы, работы над речью и мимикой.

Посмотрите своим страхам в глаза

Если в голове по-прежнему звучат негативные и разрушающие мысли, запишите их на бумагу и логически проанализируйте. Например, вы мечтаете научиться танцевать, но считаете себя «толстой», «слишком взрослой» и так далее. Выпишите все «ярлыки» на тетрадь, а потом напишите рядом свои ощущения, представив, что все-таки перебороли страх и решили идти к цели. Что вы будете чувствовать после первого занятия? А что после пятого? Скорее всего, сначала вы будете испытывать некоторую неуверенность, которая вскоре сменится радостью от преодоления комплексов и занятий любимым делом. Как видите, мнение окружающих, которым по большому счету нет никакого дела до других, ничто по сравнению с вашими позитивными эмоциями.

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