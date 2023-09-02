Как побороть осеннюю депрессию: советы психотерапевта

Осень у многих ассоциируется с грустным настроением, работоспособность снижается вместе с уменьшающимся солнечным днем. Психотерапевт Евгений Фомин рассказал о четырех способах профилактики сезонной депрессии.

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«Если человек понимает, что у него эта проблема присутствует, он должен выстроить систему адаптивных механизмов, которые помогут пройти этот период с минимальными потерями», – объясняет врач.

Беспроигрышным вариантом для тех, у кого есть возможности и финансы, будет поездка в теплые регионы или страны. Если такой вариант отпадает, то на помощь придет спорт. Физическая нагрузка расслабляет мозг, позволяет быть собранным, а как бонус - подтянутая фигура. Однако важно, чтобы спорт был в удовольствие, а не в качестве обязаловки.

«Исключите из окружения токсичных персон, они лишь усилят вашу душевную боль. Будьте в кругу тех, кто вам дорог и чье мнение для вас особенно ценно», – добавил Евгений Фомин.

Лучше всего поддерживать общение с родными и близкими, которые смогут вас приободрить или сводить в любимые места, чтобы развеяться.