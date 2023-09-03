Как правильно общаться, чтобы легче заводить друзей

Совсем без общения не может даже самый отъявленный интроверт. Только вот, чем старше мы становимся, тем труднее заводить новые знакомства.

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Портал «Доктор Питер» собрал 10 советов о том, как производить впечатление на людей и заводить друзей в любом возрасте, от известного психолога Дейла Карнеги.

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Искренний интерес

Всем нравится нравиться. Так что один из главных советов тем, кто ищет друзей, — проявляйте искренний интерес к людям. Рассказывая о себе, люди реализуют потребность во внимании. Дайте им такую возможность. Рассказать о себе вы ещё успеете.

Умение слушать

Идеальный собеседник — это не тот, кто хорошо говорит, а тот, кто умеет слушать. Именно умение слушать продемонстрирует ваш интерес к собеседнику. Человек будет охотнее вам открываться и наверняка посчитает вас приятным в общении.

Выбор тем

Правильные темы — залог приятной беседы. Если вы узнали, что интересно вашему собеседнику, остановитесь на этом подробнее. Так вы установите контакт и настроите человека на позитивное общение.

Интересная речь

Произвести впечатление можно не только внешним видом, но и речью. Старайтесь постоянно расширять словарный запас, используйте жесты и мимику, чтобы лучше доносить свои мысли. Это сделает вас ещё более интересным собеседником для других.

Похвала, но не лесть

В разговоре старайтесь отмечать те качества или поступки, которые действительно нравятся вам в собеседнике. Такие комплименты будут приятны любому. А вот откровенная лесть большинство людей разочарует.

Уважение к другому мнению

Вам вовсе не обязательно поддакивать каждому слову нового знакомого, особенно если его позиция расходится с вашей. Вы вполне можете сообщить, что придерживаетесь других взглядов, используя убедительные аргументы. Главное — не переходить на личности, чтобы увлекательная дискуссия не превратилась в ожесточённый спор.

Признание своих ошибок

Если вы случайно задели собеседника или поступили неправильно, не пытайтесь увильнуть от ответственности. Честно признайте свою ошибку и извинитесь. Такое поведение достойно уважения.

Принятие

Все люди разные. Мы не обязаны любить абсолютно всё в человеке. Но это не повод переделывать его под свои требования. Принимая недостатки других (конечно, в разумных пределах), вы только укрепляете отношения. Кстати, это правило работает не только в дружеских, но и в романтических отношениях.

Способность поставить себя на место другого

Очень помогает принятию умение встать на место другого человека. Возможно, попытавшись посмотреть на некоторые вещи с его точки зрения, вы больше поймёте его мотивацию и вам будет проще найти общий язык.

Аккуратная критика

Даже если ваш потенциальный друг серьёзно накосячил, не торопитесь спускать на него всех собак. Прежде чем указывать ему на его ошибку, трижды подумайте. С критикой стоит быть аккуратнее, если вам дорого общение.

Как моментально располагать к себе людей

Даже если у вас нет недостатка в друзьях, умение располагать к себе людей — важный навык. Он пригодится и на работе, и в быту (например, чтобы иметь хорошие отношения с соседями). Тренер по публичным выступлениям и дизайнер голоса Седа Каспарова назвала «Секрету» три простых приёма, которые моментально расположат к вам другого:

слушайте и задавайте вопросы,

обращайтесь к собеседнику по имени,

улыбайтесь.