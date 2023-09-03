Осенняя хандра проходит в норме за две недели

«В этот период лучше не нагружать себя лишними заботами, правильно питаться, достаточно отдыхать, хорошо высыпаться, чаще бывать на свежем воздухе, больше общаться с приятными людьми, делать то, что приносит радость и удовольствие. Иногда, чтобы как-то встряхнуть себя люди ищут новых острых ощущений, но в такой ситуации это лишь еще больше ослабит организм. Все подвиги лучше оставить на потом, а в такое время предпочтительнее привычные занятия. Если вы уже практикуете йогу или медитацию, то они станут хорошим подспорьем для психики и организма. Однако начинать практику в переходный период, наверное, не следует», – добавил Шляпников.