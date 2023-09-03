Осенняя хандра проходит в норме за две недели
Осенняя хандра проходит в норме в течение двух недель, но если состояние затягивается, следует обратиться к специалисту. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.
«У здорового человека это состояние почти не заметно и проходит само по себе в течение пары недель. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это довериться внутренней мудрости самого организма, набраться терпения и немного подождать. Однако, если за окном уже октябрь, а хандра не отступает, стоит задуматься об обращении к специалисту, который поможет разобраться в себе», – пояснил Шляпников.
Психолог рекомендовал соблюдать распорядок дня, заниматься привычными делами и больше общаться с приятными людьми, чтобы избежать осенней хандры.
«В этот период лучше не нагружать себя лишними заботами, правильно питаться, достаточно отдыхать, хорошо высыпаться, чаще бывать на свежем воздухе, больше общаться с приятными людьми, делать то, что приносит радость и удовольствие. Иногда, чтобы как-то встряхнуть себя люди ищут новых острых ощущений, но в такой ситуации это лишь еще больше ослабит организм. Все подвиги лучше оставить на потом, а в такое время предпочтительнее привычные занятия. Если вы уже практикуете йогу или медитацию, то они станут хорошим подспорьем для психики и организма. Однако начинать практику в переходный период, наверное, не следует», – добавил Шляпников.